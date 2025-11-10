La Comunidad de Madrid entrega al controvertido director Woody Allen 1,5 millones de euros para una nueva película, pero con condiciones

El gobierno regional de MADRID ha acordado invertir 1,5 millones de euros del dinero de los contribuyentes en una próxima película dirigida por Woody Allen, pero la nueva película debe rodarse en la capital española y sus alrededores y tener ‘Madrid’ en su título.

Las autoridades regionales, encabezadas por la alcaldesa del conservador Partido Popular (PP), Isabel Díaz Ayuso, esperan que la medida impulse el perfil de la capital para los turistas internacionales, como series de Netflix. Emily en París o comedia romántica de los años 50 vacaciones romanas lo hizo con las capitales francesa e italiana.

Como parte del contrato, la película debe rodarse íntegramente dentro de la región, con al menos el 15% de las escenas al aire libre rodadas en localizaciones reconocibles de Madrid.

Cuando se estrene, la película (actualmente bajo el título provisional) AVISPA 2026 – también debe tener ‘Madrid’ en su título.

“Woody Allen es uno de los artistas contemporáneos más polifacéticos del panorama cinematográfico, que ha dado forma a uno de los estilos cinematográficos más originales y valorados”, dice el contrato.

Woody Allen ha tenido dificultades para financiar sus películas desde que resurgió en 2014 una acusación de que abusó de su propia hija. Crédito: Cordon Press

“El rodaje de una película en un territorio puede suponer un enorme crecimiento en popularidad, imagen internacional y atractivo turístico, y cuando muestra escenas o localizaciones claramente representativas o identificables con un territorio, convirtiéndolo casi en protagonista de la historia, fortalece su reconocimiento y lo fija en la memoria del espectador”, añade.

“Un proyecto audiovisual con las características de la obra de Woody Allen, director y productor de reconocimiento y prestigio internacional, cuyos largometrajes se proyectan en las pantallas de todo el mundo. […] Ofrece un excelente potencial de impacto y constituye un canal ideal para promocionar la Comunidad de Madrid como destino turístico”.

Madrid registró más de cuatro millones de pernoctaciones internacionales durante el verano, una cifra récord y un aumento del 9% con respecto al mismo período en 2024, según el ayuntamiento.

No es la primera vez que el director cuatro veces ganador del Oscar presta al contribuyente español para financiar sus superproducciones.

La combativa alcaldesa derechista de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, espera que la película impulse el perfil internacional de la capital para los visitantes. Crédito: Cordon Press

El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña invirtieron conjuntamente 1,5 millones de euros en su película de 2008 Vicky Cristina Barcelonaprotagonizada por Javier Bardem, Penélope Cruz y Scarlett Johansson.

Pero Allen, de 89 años, ha tenido dificultades para conseguir financiación a gran escala para su trabajo desde que resurgió durante el movimiento #MeToo una acusación de que abusó sexualmente de su hija en 1992.

La afirmación, que Allen niega, se hizo durante una batalla por la custodia entre el director y su ex esposa Mia Farrow por Dylan Farrow y su hermano, Ronan.

Las acusaciones nunca han sido fundamentadas en investigaciones oficiales.

