Ladrones detenidos tras una persecución policial a alta velocidad atrapan a la tripulación que asaltó 50 viviendas en España

TRES hombres han sido detenidos por robar en 50 viviendas en la región de Murcia y la Costa Blanca.

En febrero, investigadores de la Guardia Civil detectaron un vehículo utilizado por los sospechosos en Lorca.

Se produjo una persecución a alta velocidad que acabó con la detención de tres hombres, durante la cual conducían de forma imprudente, poniendo en peligro a otros usuarios de la vía y chocando con varios vehículos policiales.

Los delincuentes cometieron robos en Lorca, Puerto Lumbreras, Santomera, Las Torres de Cotillas, Beniel, Águilas y Totana, todos ellos en la Región de Murcia.

Los delincuentes también cruzaron la frontera hacia la provincia de Alicante para robar propiedades en Guardamar del Segura, Dolores y Almoradí.

La Operación Crepúsculo fue lanzada por la Guardia Civil a finales de 2024 tras un aumento de los robos que generó gran preocupación entre los vecinos.

La banda realizaba una vigilancia previa de sus objetivos y, tras confirmar que sus casas estaban desocupadas, entraban rompiendo una valla exterior y abriéndose paso a través de los barrotes de puertas y ventanas.

Una vez dentro, la tripulación registró rápidamente todas las habitaciones para robar dinero y joyas, aunque en algunos casos también se sirvieron de equipos electrónicos.

A medida que avanzaba la operación de la Guardia, los investigadores determinaron patrones de comportamiento de la pandilla, incluidos sus horarios, que les permitieron anticipar adónde viajarían.

La segunda fase de la Operación Crepúsculo implicó resolver todos los crímenes cometidos por la banda ahora desmantelada.

Las investigaciones identificaron alrededor de 50 delitos cometidos entre finales de 2023 y las detenciones en febrero de este año.

