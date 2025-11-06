Las tensiones se intensifican entre España y Gibraltar en medio de un intento de descarrilar un tratado histórico

DESPUÉS de meses de distensiónlas tensiones latentes entre Gibraltar y España amenazan con volver a estallar, justo cuando se vislumbra un tratado.

A pesar de las celebraciones triunfales del tan esperado acuerdo entre la UE y el Reino Unido sobre Gibraltar alcanzado el 11 de junio, el documento aún no está firmado.

Los equipos de negociadores y sus abogados todavía están debatiendo el texto final, que luego deberá ser ratificado tanto por el Consejo de la Unión Europea como por el Parlamento del Reino Unido, un proceso que aún llevará varios meses.

Un tratado histórico para eliminar los controles físicos en las fronteras entre España y Gibraltar está a punto de finalizar

La semana pasada, el parlamento español decidió poner un freno leve a las cosas al aprobar una moción no vinculante presentada por el partido de extrema derecha Vox para rechazar el acuerdo de Gibraltar.

Incluso llegó a pedir al gobierno que “recupere la soberanía española sobre el Peñón”, el inoportuno equivalente diplomático de un sangriento puñetazo en la nariz.

Pero el voto recalcitrante, que obtuvo 20 sí a favor y 14 en contra, no ha sido un incidente aislado.

Ha coincidido con una ráfaga de golpes aparentemente diseñados para reavivar viejas heridas justo cuando el proceso del tratado alcanza un crescendo.

El acuerdo largamente buscado debería poner fin a una serie de disputas latentes entre España y el Territorio Británico de Ultramar y allanar el camino para una “zona de prosperidad compartida” entre ambos cuando finalmente sea ratificado.

José María Sánchez García, diputado de VOX por Alicante, presenta en el Parlamento español la moción para rechazar el acuerdo de Gibraltar



Las propuestas deberían contemplar la eliminación de la frontera física con La Línea y establecer normas aduaneras, fiscales y de seguridad comunes.

Por eso resulta sorprendente que una serie de los “grandes éxitos” de la más perenne y espinosa de esas disputas se esté orquestando actualmente tanto entre bastidores como en público.

Las tensiones comenzaron de manera bastante leve el mes pasado con un aumento gradual de las interminables colas para entrar (y ahora salir) de Gibraltar; una palanca común de presión que la parte española puede utilizar con una negación plausible.

La Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar se quejó el 27 de octubre de “largas e injustificadas colas” para salir del Peñón, de más de una hora.

El portavoz Juan José Uceda atribuyó los retrasos a los “controles meticulosos de los documentos de identidad y pasaportes de cada trabajador”.

Y añadió: “No es lo mismo controlar a una de cada diez personas que controlar a todos. El resultado es un estancamiento inmediato”.

La asociación también dijo que muchos puestos estaban ocupados por “agentes sin experiencia en formación”, lo que ralentizó aún más el proceso.

La ASCTEG estimó que 10.900 trabajadores españoles y alrededor de 16.000 residentes fronterizos en total se ven afectados cada día, pero no llegó a señalar con el dedo culpable a la organización responsable: la Policía Nacional española.

El incidente en curso evoca recuerdos del jefe fronterizo “oficial deshonesto”, David Barreros, quien finalmente fue despedido por implementar unilateralmente controles de pasaportes a los ciudadanos de Gibraltar que cruzaban las fronteras.

A las tensiones fronterizas siguieron rápidamente una serie de enfrentamientos en el mar, en los que buques españoles entraron en las Aguas Territoriales Británicas de Gibraltar (BGTW) con el argumento de que estaban bajo jurisdicción española, y la respuesta británica fue calificada de “provocaciones” en la prensa española.

Los buques de la Policía de Defensa de Gibraltar que realizan ejercicios de rutina en las aguas territoriales británicas de Gibraltar han sido calificados de “provocación”.

El patrullero de la marina española Isla de León se enfrentó al HMS Dagger de la Royal Navy mientras pasaba por el Peñón el 27 de octubre, lo que provocó un tenso intercambio de mensajes de radio mientras el barco británico escoltaba a su homólogo de regreso a aguas indiscutibles.

Tan solo un día después, las autoridades locales de Algeciras afirmaron que una patrullera de la Guardia Civil española, el Río Sil, fue “acosada” por un buque de la Marina Real en la Bahía de Gibraltar.

Mientras tanto, los ejercicios rutinarios de entrenamiento con fuego real de la Policía de Defensa de Gibraltar alrededor de Europa Point y la costa este de Gibraltar esta semana (en BGTW) también se han agregado a la lista de “provocaciones”.

Las incursiones españolas en BGTW han sido un hecho regular durante mucho tiempo, diseñadas para “afirmar consistentemente la soberanía de España” sobre las aguas en disputa.

Pero se habían reducido considerablemente durante las recientes negociaciones del tratado, lo que hace que su repentina reaparición sea un acontecimiento notable.

Sin embargo, no son más que una mosca en el ungüento, en comparación con la repentina reanudación de lo que quizás sea el mayor problema de todos entre las dos partes.

El 30 de octubre se reveló que los jueces de Cádiz habían ordenado a un tribunal de La Línea que reanudara la investigación criminal sobre el enorme Proyecto Eastside de Gibraltar, un desarrollo de lujo que reclama 130.000 metros cuadrados de terreno al mar en la cara oriental del Peñón.

El gigantesco proyecto Eastside, que recuperará 130.000 metros cuadrados de terreno, va tomando forma poco a poco

La decisión, tomada dos semanas antes, el 14 de octubre, se produjo después de que el tribunal de La Línea se negara a investigar con el argumento de que los llamados delitos ocurrieron en aguas en disputa.

La Audiencia Provincial de Cádiz desestimó esta realidad diplomática y emitió un fallo que reafirmaba la soberanía absoluta de España sobre las aguas que rodean Gibraltar.

El caso acusa a los promotores (el conglomerado vietnamita TNG Group, liderado por el empresario Tuan Tran) de delitos medioambientales y de uso del suelo en lo que España insiste que son sus aguas territoriales.

En su sentencia, el tribunal afirmó sin rodeos: “Estas aguas no sólo son actualmente españolas sino que nunca han dejado de serlo”.

La cuestión llega al meollo de la disputa sobre la soberanía de las aguas, y el gobierno de Gibraltar le dijo previamente a Olive Press que agradecería la oportunidad de litigar la disputa en “cualquier tribunal elegido por España, incluidos sus propios tribunales”.

El gobierno español se ha resistido a seguir este camino en las últimas décadas, mientras que el gobierno del Reino Unido –a pesar de la confianza de su homólogo gibraltareño– podría considerarlo un riesgo innecesario para la integridad de su base militar en el Peñón.

Sin embargo, a pesar de las fuerzas aparentemente oscuras que buscan descarrilar el proceso del tratado, hay muchas razones para ser optimistas en cuanto a que será ratificado.

El gobierno del PSOE en Madrid todavía espera con ansias el momento en que se elimine la frontera, y la ministra de Finanzas, María Jesús Montero, describió el próximo acuerdo como un “momento histórico” tanto para España como para el Campo de Gibraltar.

La ministra de Hacienda española, María Jesús Montero, habla con la prensa en Algeciras. Foto: Zona Campo de Gibraltar

“Derribará la valla y permitirá la libre circulación de personas entre La Línea y Gibraltar, un sueño que los residentes locales han tenido durante décadas”, dijo durante una visita a Algeciras la semana pasada.

La ministra anunció que Gibraltar será eliminado de la lista de paraísos fiscales de España una vez firmado el tratado, y agradeció al Gobierno gibraltareño sus ‘horas de reuniones y su buena fe’ para alcanzar un alineamiento de las normas fiscales entre ambas jurisdicciones.

Sacar a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales de España no sólo facilitará las inversiones y las operaciones comerciales transfronterizas y eliminará las tasas impositivas penales aplicadas a las empresas españolas que comercian con el Peñón.

Más importante aún, marcará simbólicamente la primera verdadera normalización de las relaciones entre Madrid y Gibraltar desde que se reabrió la frontera en 1985.

La única pregunta es si los detractores lograrán descarrilar un objetivo tan elevado.

