Los compradores de vivienda españoles son ahora una minoría en esta provincia de España

Una PROFUNDA inquietud está empezando a cundir en las regiones costeras de España tras la publicación de las últimas cifras del Consejo General del Notariado de España.

La impactante cifra del titular es que los compradores extranjeros ahora superan claramente a los españoles en partes del mercado inmobiliario mediterráneo.

Alrededor del 53% de todas las compras de viviendas en la provincia de Alicante las realizan ahora ciudadanos extranjeros en los primeros nueve meses de 2024, lo que convierte a los locales en una minoría en su propio mercado inmobiliario.

Jávea es una de las ciudades de España donde los compradores extranjeros superan a los locales

La tendencia es más visible en las ciudades de Jávea, Altea, Torrevieja y Benidorm en la Costa Blanca, donde los agentes inmobiliarios ni siquiera se molestan en redactar listados en español.

Cada vez más, las propiedades se comercializan y venden en inglés, holandés y alemán antes de que los compradores locales puedan siquiera realizar consultas.

Los agentes inmobiliarios dicen que los precios se están fijando para que coincidan con los ingresos del norte de Europa.

En estos mercados, los precios de venta normalmente no están vinculados a los salarios españoles, sino a los ingresos obtenidos en Londres, Amsterdam o Düsseldorf.

Como lo expresó el diario madrileño El Diario en un informe reciente: “Los precios aquí ya no reflejan lo que gana un trabajador local”.

En la provincia de Málaga los acontecimientos siguen la misma trayectoria.

Alrededor del 43% de las compras de viviendas ya las realizan compradores extranjeros, con la mayor concentración en el llamado Triángulo de Oro de Marbella, Benahavís y Estepona.

La Costa del Sol también ve cómo el número de compradores extranjeros empieza a acercarse a los españoles

Las promociones de lujo de nueva construcción superan habitualmente los 5.200 euros por metro cuadrado, y en algunos proyectos frente al mar el precio por metro supera los 5.500 euros, según datos de Property Partners.

En estos mercados, compradores británicos, estadounidenses, franceses, nórdicos, de Medio Oriente y de Europa del Este compran viviendas de alta gama, y ​​muchos de ellos se trasladan por motivos de estilo de vida, trabajo remoto o residencia fiscal.

Las casas en estos mercados se venden rápido. En algunos sectores ultra prime, uno de cada cinco anuncios se vende ahora en menos de 10 días, un ritmo que habría sido impensable hace una década.

Pero la mayor concentración de compras extranjeras se da en las provincias mediterráneas e insulares, la demanda extranjera no se limita sólo a Alicante y la Costa del Sol.

Tenerife de hecho supera a Málaga en porcentaje de compradores extranjeros

Después de Alicante viene Tenerife, con un 45,2% de compradores extranjeros.

Luego vienen Baleares (42,3%) y Málaga (43,7%), mientras que Murcia y Girona también presentan niveles elevados, en torno al 31%.

Este patrón refleja un mercado inmobiliario costero cada vez más influenciado por el poder adquisitivo externo y no local.

En toda España, entre enero y septiembre de 2024, según el Ministerio de Vivienda, 95.114 viviendas fueron adquiridas por compradores extranjeros, lo que supone un 18,05% del total.

De ellos, 49.527 fueron adquiridos por residentes extranjeros que ya residían en España, mientras que 44.675 fueron adquiridos por no residentes que adquirieron segundas residencias o propiedades de inversión.

Los residentes locales están cada vez más excluidos.

El redoble de inquietud viene creciendo constantemente en España desde hace varios años.

Un editorial reciente de La Opinión de Málaga advertía: “Los jóvenes aquí no pueden competir con estos compradores”.

Los investigadores de vivienda señalan que el problema no es simplemente que los extranjeros compren viviendas, sino la escala de las compras para segundas residencias, inversiones o alquileres vacacionales a corto plazo, lo que elimina las propiedades del mercado local a largo plazo.

Las cifras nacionales indican que alrededor del 40% de las compras realizadas por extranjeros se realizan a personas que ni siquiera viven en España, comprando para segunda residencia o propiedades de inversión.

Es esta última categoría la que reduce más drásticamente la oferta de viviendas disponibles para los locales.

Como observó El País en un informe reciente sobre el mercado inmobiliario costero de Málaga: “La economía parece estar en auge gracias a estas afluencias, pero la población local en realidad vive peor que antes”.

El sindicato CCOO ha advertido de “un desplazamiento gradual de los residentes locales” en las zonas costeras afectadas por la inflación de los precios de la vivienda impulsada por el extranjero.

Esto ha provocado fuertes aumentos en los alquileres y menos viviendas disponibles para los trabajadores del turismo, los servicios y los empleos del sector público, lo que ha obligado a los niños a vivir con sus padres, a veces hasta que estos últimos mueren.

Los analistas inmobiliarios subrayan que el problema no es que los extranjeros compren casas per se, sino el desequilibrio entre los salarios locales y el poder adquisitivo importado, junto con la conversión de viviendas en alquileres vacacionales y activos especulativos.

Los salarios provinciales españoles siguen estando entre los más bajos de Europa occidental, mientras que la Costa Blanca y la Costa del Sol ahora comparan los precios con los ingresos obtenidos en el extranjero.

El panorama nacional es menos extremo, pero todavía tiene una tendencia ascendente.

En toda España, alrededor de una de cada cinco ventas de viviendas involucra ahora a compradores extranjeros, una proporción que ha aumentado constantemente desde 2013.

Pero en las costas este y sur, la proporción se acerca ahora a uno de cada dos, lo que está remodelando mercados locales enteros.

Las respuestas políticas aún son limitadas.

España continúa promoviendo su mercado inmobiliario a nivel internacional, mientras que regiones como la Costa Blanca y la Costa del Sol dependen en gran medida de la demanda extranjera para sostener la construcción, el turismo y las finanzas municipales.

Que estas áreas sigan siendo comunidades habitadas o se conviertan aún más en enclaves estacionales dependerá de si los ciudadanos pueden captar la atención de los políticos.

Como no habrá elecciones municipales hasta dentro de dos años, es posible que los ayuntamientos locales no se vean incentivados a abandonar la estrategia económica que, en gran parte, ha hecho a España cada vez más rica (al menos en el papel).

