Los viajes en tren entre Madrid y Barcelona durarán MENOS de dos horas después de que España acuerde aumentar la velocidad máxima a 350 km/h

VIAJAR en tren entre las dos ciudades más grandes de España pronto tomará menos de dos horas, según los planes revelados por el gobierno a principios de esta semana.

El lunes, el ministro de Transportes, Oscar Puente, confirmó que el gobierno seguirá adelante con sus planes para aumentar las velocidades máximas en el tren de alta velocidad AVE a 350 km/h.

Actualmente, los viajes entre las capitales española y catalana duran entre dos horas y media y tres horas, con velocidades limitadas a unos 310 km/h en determinados tramos ferroviarios.

Pero el viaje de 621 kilómetros podría reducirse a menos de dos horas con ajustes en la infraestructura ferroviaria que permitan a los trenes viajar hasta un 12% más rápido sin reducir la seguridad.

hablando con Prensa EuropaPuente dijo: “Vamos a la ofensiva con el tren de alta velocidad. Nuestro objetivo es 350 km/h y seremos el segundo país del mundo en alcanzar esta velocidad, después de China.

¡El ministro! @oscar_puente_ ¡Acaba de dar una magnífica noticia para Parla y todos los vecinos del sur de Madrid! Ha anunciado una nueva estación de AVE que unirá Andalucía y Cataluña sin necesidad de entrar a la capital Una parada estratégica para cientos de millas de madrileños pic.twitter.com/NPMIvOn5vJ — Óscar López Águeda (@oscarlopeztwit) 17 de noviembre de 2025

“Tenemos una red de alta velocidad que actualmente circula a un máximo de 300 km/h y hasta 310 km/h en algunos tramos, pero es importante dar el siguiente paso”.

El ministro de Transporte dijo que el aumento de velocidades podría lograrse instalando nuevos soportes ferroviarios aerodinámicos en la vía, reduciendo la carga aerodinámica que sienten los trenes en más de una quinta parte.

“Permiten que los trenes viajen hasta un 12% más rápido sin aumentar la resistencia aerodinámica”, afirmó.

También hay buenas noticias para los viajeros en Andalucía después de que Puente revelara sus planes para construir una nueva estación de AVE en Parla, ubicada aproximadamente a 20 kilómetros al sur de Madrid.

La nueva parada conectará Andalucía y Cataluña sin obligar a los viajeros a cambiar de tren en medio de la concurrida capital.

