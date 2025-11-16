MÁS de la mitad de los jóvenes residentes en Barcelona nacen en el extranjero, y a los separatistas catalanes les preocupa que esto esté provocando una pérdida de identidad cultural.

En el año 2000, el 5% de la población de Barcelona eran inmigrantes, ahora lo son el 31%, es decir, prácticamente un tercio de los que residen en la ciudad.

También hay una mayor población de no españoles que de españoles en el grupo de edad de 15 a 39 años.

Como resultado de esta elevada población extranjera, los separatistas catalanes están haciendo sonar las alarmas sobre la pérdida de identidad cultural.

Los debates en torno a la protección del catalán han circulado en las redes sociales, ya que algunos de los establecimientos de Barcelona regentados por extranjeros no tienen personal que hable catalán ni menús en esa lengua.

Esta yuxtaposición entre la identidad global de Barcelona y sus separatistas catalanes será el foco de las discusiones en torno a las próximas elecciones municipales de 2027.

Las referencias a la “pérdida de Barcelona y de la identidad catalana” debido a “la sustitución de las expresiones locales y populares por formatos globales dictadas muchas veces por intereses económicos y políticos ajenos a la ciudad”, han sido hechas por el politólogo Albert Cerillo, portavoz de Junts en el distrito del Eixample.

Con el objetivo de recuperar la identidad de la ciudad, la secretaria general de ERC y líder en el ayuntamiento, Elisenda Alamany, está apoyando al comercio local y espera reducir las tiendas de souvenirs y los supermercados 24 horas.

Esta convocatoria de cambio se produce tras la aprobación de una subida de la tasa turística que, a falta de aprobación del decreto-ley en el Parlamento, duplicará el recargo barcelonés sobre estancias en establecimientos turísticos hasta ocho euros por persona y noche en 2029.

Actualmente, la ciudad tiene más de 1,7 millones de habitantes, la población más alta registrada en las últimas cuatro décadas.

De los 680.000 hogares de Barcelona, ​​el número de hogares que incluyen a extranjeros sigue aumentando, tanto aquellos en los que todos sus miembros son extranjeros (13,4%) como aquellos en los que conviven españoles con personas de otras nacionalidades (14,2%), según el censo de 2025.

En última instancia, Barcelona se encuentra en una encrucijada en su lucha por preservar su identidad catalana y al mismo tiempo abrazar la diversidad global que ha surgido gracias a sus residentes extranjeros.

