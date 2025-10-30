MIRAR: Se produce un incendio en la planta siderúrgica de Acerinox en la ‘ciudad tóxica’ de España frente a Gibraltar

Un INCENDIO arrasó parte de la planta de acero inoxidable de Acerinox al otro lado de la bahía de Gibraltar el jueves por la mañana temprano.

El incendio comenzó alrededor de las 5.30 am en una línea de decapado en el departamento ondulado del extenso complejo de Los Barrios, visible desde el Peñón y gran parte de la Bahía de Gibraltar.

Al lugar acudieron dotaciones de bomberos compuestas por siete dotaciones y seis vehículos de los cuarteles del Consorcio de Bomberos de Cádiz de Los Barrios y Algeciras, comprobando que las llamas ya se habían extendido.

Trabajaron junto con el equipo de emergencia interno de la fábrica para controlar el incidente.

LEER MÁS: EXCLUSIVA: La acería de Acerinox arroja ‘frecuentes’ nubes tóxicas a la Bahía de Gibraltar mientras las autoridades españolas ‘hacen la vista gorda’

Un trabajador fue tratado en el lugar por inhalación de humo, pero fue dado de alta poco después.

El incendio destruyó parte de la línea de producción y dañó el tejado, aunque Acerinox aclaró más tarde que el tramo afectado era sólo una parte de la línea en su conjunto.

Ahora se está llevando a cabo una investigación sobre la causa del incendio.

El incidente se produce pocos meses después de que los lugareños se quejaran de una siniestra nube de gas naranja arrojada sobre la bahía por la misma planta, parte de lo que los conocedores describieron a Olive Press como un patrón “sospechosamente frecuente” de descargas tóxicas.

LEER MÁS: MIRAR: El humo negro de una planta petrolera enfurece a los vecinos de la ‘ciudad tóxica’ de España junto a Gibraltar

El incendio destruyó parte de la línea de producción y dañó el tejado, aunque Acerinox aclaró más tarde que el tramo afectado era sólo una parte de la línea en su conjunto.

Grupos ambientalistas y ex empleados han alegado durante mucho tiempo que los sistemas de filtración de la planta están obsoletos o no funcionan correctamente, y que humos que contienen fluoruro de ácido nítrico y otras sustancias nocivas se escapan rutinariamente al aire.

Los residentes de pueblos cercanos como Palmones y Guadarranque, así como activistas en Gibraltar, han culpado al complejo de lo que dicen son niveles elevados de cáncer, asma y bronquitis en todo el Campo.

“El Campo de Gibraltar tiene los niveles más altos de cáncer, bronquitis y asma de toda España; estamos a la cabeza de la lista de cánceres”, dijo en marzo a este diario el vecino Paco Cervantes, de 66 años, acusando a las autoridades de negarse a encargar estudios serios por miedo a lo que pudieran encontrar.

LEER MÁS: EXCLUSIVO: Yachtie advierte de matar orcas ‘con una lágrima en el ojo’ si no se abordan las interacciones peligrosas en el Estrecho de Gibraltar este verano

Al lugar acudieron dotaciones de bomberos compuestas por siete dotaciones y seis vehículos de los cuarteles del Consorcio de Bomberos de Cádiz de Los Barrios y Algeciras, comprobando que las llamas ya se habían extendido.

Construida en 1970 como la primera fábrica integrada de acero inoxidable del mundo, Acerinox sigue siendo uno de los mayores empleadores de la región, proporcionando empleo directamente a miles y sustentando indirectamente a decenas de miles más. Pero los críticos argumentan que el empleo ha tenido un costo ambiental.

La planta ha sido citada anteriormente por una serie de graves fallos de seguridad y contaminación, incluida una fuga radiactiva en 2008.

Los activistas también acusan a la empresa de gestionar un vertedero al aire libre de escoria y partículas metálicas, cuya contaminación se propaga por la bahía dependiendo de la dirección del viento.

LEER MÁS: Apagón en Gibraltar: se culpa a los contratistas que trabajan en el nuevo centro de datos de 1.800 millones de libras esterlinas; poder regresar a partir de las 7pm

La siderúrgica Acerinox es acusada de envenenar a los vecinos de Palmones

A pesar de repetidos denunciaslas autoridades ambientales de Cádiz y la Junta han desestimado en gran medida las quejas.

Los activistas afirman que los monitores de calidad del aire se apagan habitualmente durante la noche, cuando se produce la mayor parte de las descargas.

Como lo expresó un residente de Palmones: “La contaminación siempre ha sido un problema, desde que tengo uso de razón, pero muchos no están dispuestos a decirlo porque la mayor parte de la ciudad trabaja en la planta. Hay polvo y partículas en el aire; yo los encuentro en los alféizares de mis ventanas”.

Haga clic aquí para leer más noticias de Gibraltar de The Olive Press.