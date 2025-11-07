Misterio en Mallorca cuando se descubre el cuerpo desnudo de un británico de 64 años en un matorral remoto

El cuerpo desnudo de un expatriado británico ha sido encontrado por trabajadores en una granja en Mallorca.

El Ok Diario El portal de noticias informa que tenía 64 años y su muerte está siendo investigada por la Guardia Civil.

Fue descubierto el lunes en un matorral de Cala Llombards, en el municipio de Santanyí.

SONDA DE GUARDIA

Ok Diario Dijo que un grupo de trabajadores de la construcción se topó con el cuerpo cuando revisaron un extraño bulto en unos arbustos.

Encontraron al hombre muerto sin ropa, acostado boca arriba.

Se llamó a los servicios de emergencia y al lugar acudieron un juez de guardia y un médico forense.

El británico llevaba varios años viviendo en Mallorca, pero como suele ocurrir en este tipo de incidentes, su nombre no se ha hecho público.

Los exámenes iniciales, a la espera de una autopsia, no sugieren signos claros de criminalidad, pero todas las opciones siguen abiertas.

Un residente dijo Ok Diario que habían visto al británico ‘caminando solo’ durante los días anteriores.

El La Guardia Civil está revisando las imágenes de las cámaras de seguridad y tomando declaraciones para reconstruir lo ocurrido en las últimas horas de vida del británico.

