Nuevo documental profundiza en la historia, la ostentación y el glamour del champán

Considerada como una “carta de amor al champán”, es posible que haya sido escrita por algunos de los nombres más importantes del mundo del espectáculo, a juzgar por los rostros que aparecen.

Previsto para su estreno este fin de semana, como es debido, en pleno territorio del Cava de la provincia de Barcelona, Espumoso: La historia del champán explora la historia, el glamour y la obsesión cultural que rodean las bebidas gaseosas.

El brillo se ve subrayado por las apariciones de nada menos que Christian Bale, Glenn Close, Michael Douglas y Al Pacino, entre otros, quienes firman una botella de champán Taittinger de gran tamaño.

LEER MÁS: Caos en los viajes en la Barcelona española: decenas de vuelos cancelados y servicios de trenes cortados mientras el ex huracán Melissa arroja lluvias torrenciales sobre Cataluña

El documental profundizará en las leyendas y mitos sobre cómo surgió el champán, desafiando en particular la creencia de que Dom Pérignon lo inventó, mostrando en cambio que los vinos espumosos se elaboraban antes.

Incluso plantea la cuestión de si, de hecho, se inventó en Inglaterra, “mucho antes de que Dom Pérignon pusiera un pie en Champaña”.

Narrada con los dulces tonos de Stephen Fry, la película lleva a los espectadores al interior de las grandes casas de champán: Taittinger, Bollinger, Pol Roger, Piper-Heidsieck, Bruno Paillard, Armand de Brignac (JAY Z) y Fleur de Miraval (Brad Pitt).

LEER MÁS: ¿Qué está pasando en la Roca? Las tensiones entre España y Gibraltar llegan al límite en medio de un intento de descarrilar la firma de un tratado histórico

Ofrece acceso detrás de escena y primeros planos de sus viñedos, bodegas y dinastías familiares, celebrando el atractivo perdurable del champán a través de las personas que lo aman, lo elaboran y lo comercializan, desde la realeza y las estrellas de cine hasta los productores y enólogos.

Luego contrasta esta herencia francesa con el auge del vino espumoso inglés, que ahora rivaliza con el propio champán.

“Una de las cosas que nos sorprendió es cuán locas a veces pueden volverse locas ante el champán y cuánto lo anhelan”, observa la película.

LEER MÁS: Una encuesta innovadora dice que la obesidad le cuesta a la economía española más de 130 mil millones de euros al año

Retratos miravales

Con escenas que abarcan Francia e Inglaterra, el documental también centra su mirada en España, rastreando los orígenes del Cava hasta 1872, cuando Josep Raventós de Codorníu elaboró ​​las primeras botellas espumosas en la región del Penedès utilizando el método tradicional del champagne.

Los organizadores del festival dicen que es lógico que el estreno español tenga lugar el 8 de noviembre en Sant Sadurní d’Anoia –la cuna del Cava–, donde el público podrá disfrutar de la película acompañado de una copa de burbujas locales en el marco del 14º Festival Internacional de Cine y Vino.

Haga clic aquí para leer más noticias de entretenimiento de The Olive Press.