Los estafadores telefónicos de Europa del Este se han aprovechado de otros expatriados en toda España, un Prensa de aceitunas según ha revelado la investigación: desviar al menos 45.000 euros de sólo tres víctimas en menos de un año.

Haciéndose pasar por agentes de policía españoles y funcionarios del Banco de España, los estafadores se dirigieron a múltiples ciudadanos búlgaros y rusos que vivían en diferentes partes del país, exigiendo transferencias urgentes de varios miles de euros a cuentas bancarias extranjeras.

Las víctimas fueron sometidas a una intensa presión psicológica, incluidas amenazas de procesamiento e incluso manipulación emocional.

En un caso, un estafador envió a una víctima un mensaje escalofriante: “¿Cómo vas a mirar a tus hijos a los ojos si pierdes todo tu dinero?”

La banda utilizó la misma artimaña en al menos tres casos: dos en Cantabria el pasado mes de diciembre, en los que un ciudadano ruso y un búlgaro perdieron un total de 38.000 euros, y uno en Valencia la semana pasada, cuando el grupo le quitó 9.900 euros a una madre búlgara de dos hijos.

La víctima de Valencia, Elena (nombre ficticio), de 49 años, dijo al Prensa de aceitunas sobre su terrible experiencia.

“Me asustaron tanto que finalmente acepté hacer lo que me pidieron”, dijo.

El martes de la semana pasada, Elena recibió una llamada de una mujer que le habló en búlgaro, aunque con un toque de acento que identificó como ruso o ucraniano.

Haciéndose pasar por detective jefe de la policía española, la persona que llamó afirmó que un familiar de Elena estaba bajo investigación de Interpol y había obtenido ilegalmente un poder sobre su cuenta bancaria española.

Luego, el falso funcionario advirtió a Elena que moviera sus fondos a otra parte para evitar ser arrastrada a la supuesta investigación, y agregó que un empleado del Banco de España pronto se comunicaría con ella para darle instrucciones sobre dónde transferir el dinero.

“Me dijeron que si no colaboraba podría terminar en la cárcel”, dijo Elena.

Pronto siguió una llamada del presunto funcionario del banco, lo que aumentó la presión sobre ella para que transfiriera los fondos a una cuenta en un banco suizo.

Elena pidió varias veces que hablaran en español, pero los estafadores insistieron en que, debido a que Interpol estaba involucrada, todas las comunicaciones debían realizarse en búlgaro.

Los estafadores también enviaron a la víctima una fotografía de un documento de identidad de la policía española y un documento con una marca de agua del Banco de España, ambos supuestamente falsos.

El documento falsificado del Banco de España

“Fue aterrador”, dijo Elena. “Básicamente siguieron amenazándome hasta que me rendí”.

Después de desprenderse del dinero y darse cuenta de que había sido víctima de una estafa, Elena denunció el caso a la policía de Valencia, quien dijo que habían iniciado una investigación sobre el asunto.

También se puso en contacto repetidamente con Swissquote, el banco receptor en Suiza, con la esperanza de que aceptara devolver el dinero.

Los funcionarios de Swissquote respondieron que estaban investigando el caso, aunque Elena nunca fue comunicada con los especialistas en fraude del banco y solo pudo hablar con el servicio de atención al cliente.

Elena también buscó apoyo de su propio banco español, La Caixa, pero agregó que los funcionarios hicieron muy poco para ayudar, explicando que todo lo que podían hacer era esperar y esperar un reembolso de Swissquote.

“No hicieron absolutamente nada para proteger a su cliente”, dijo Elena.

El día después de que los estafadores se pusieron en contacto por primera vez, se comunicaron con Elena nuevamente, esta vez a través de un mensaje de texto, para exigirle que les enviara más dinero.

Elena se negó, insistiendo en que los falsos funcionarios se reunieran con ella en Valencia.

Luego, los estafadores repitieron amenazas emocionales similares a las enviadas anteriormente, advirtiéndole que podría enfrentar pena de cárcel e intentando hacerla sentir culpable por sus hijos.

Dijeron: “¿Qué pasa si no puedes demostrar que eres inocente? ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Ganar dinero mientras estás en la cárcel? ¿Vas a pagar tu deuda desde allí?”.

Intercambio de mensajes de texto entre los estafadores y Elena.

Esta vez, el oficial falso aceptó la solicitud de Elena de comunicarse en español, pero los textos parecían haber sido pasados ​​por un traductor de inteligencia artificial.

El falso empleado del Banco de España, también incitado por Elena a cambiar al español, nunca respondió a su solicitud y en su lugar borró su conversación.

Elena confirmó que ninguna de las personas que llamó nunca le habló en español por teléfono.

También han surgido informes de estafas similares en otras naciones europeas, lo que sugiere que los estafadores, que parecían no querer hablar español, pueden tener su sede fuera de España.

En un caso que guarda sorprendentes similitudes con los denunciados en España, una mujer letona fue estafada con más de 160.000 euros.

Los estafadores la convencieron de que había actividad delictiva en sus cuentas, la obligaron a instalar un software de acceso remoto y la obligaron a transferir grandes sumas de dinero, incluso le ordenaron que enviara dinero en efectivo a través de máquinas automáticas de paquetería.

En otro caso, un letón perdió unos 12.000 euros tras ser presionado para retirar sus ahorros y entregárselos a supuestos agentes del orden.

Lituania también ha experimentado un aumento en las llamadas llamadas vishing (phishing de voz). Según la policía lituana y fuentes del sector financiero, los estafadores hablan en ruso, dicen ser policías y alegan transacciones sospechosas en las cuentas de las personas.

En algunos de estos casos, los estafadores intentan que las víctimas entreguen sus credenciales bancarias en línea o utilicen herramientas remotas, poniendo en riesgo su dinero.

