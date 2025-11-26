Revelado: Cómo una ciudad de la Costa Blanca ayuda a mantener seguras las carreteras del Reino Unido durante el gélido invierno

La SAL de Torrevieja se utilizará para mantener transitables las carreteras del Reino Unido durante el gélido invierno.

Las salinas de la ciudad son las más grandes de Europa y se utilizan al menos 250.000 toneladas para descongelar las carreteras españolas y europeas.

La sal de Torrevieja es una mezcla de sal marina del Mediterráneo y sal mineral procedente de las minas de Pinoso.

LEER MÁS:

LAS SALARES DE TORREVIEJA

Se considera muy resistente en las superficies de las carreteras sin dispersarse.

Ya se han cargado cuatro barcos y zarparon hacia el Reino Unido en preparación para diciembre.

La temporada alta se produce en diciembre y enero, pero los barcos que transportan sal saldrán del puerto de Torrevieja hasta principios de marzo.

La empresa NCAST tiene capacidad para cargar en un barco unas 450 toneladas de sal en una hora, llegando a 5.000 toneladas en un día.

A ello contribuye un enlace ferroviario desde las “montañas” de sal junto al lago, que recorre varios kilómetros hasta el puerto.

Se utilizan trabajadores adicionales para turnos nocturnos debido a la gran cantidad de barcos que necesitan repostar durante el período pico de invierno.

Sólo en diciembre pasado se cargaron 90.000 toneladas de sal.

Aunque la mayor parte del producto se utiliza para descongelar carreteras en Europa e incluso en otros países de EE. UU. y Canadá, también se vende para su uso en alimentos.

Esto incluye pan, carne, pasta y embutidos, así como para uso industrial.

Haga clic aquí para leer más noticias de la Costa Blanca de The Olive Press.