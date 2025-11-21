Se investiga el avistamiento de drones que interrumpen vuelos en el aeropuerto de Palma de Mallorca

La policía española ha abierto una investigación después de que la aparición de un dron ilegal cerca del aeropuerto de Palma de Mallorca el domingo obligara a suspender temporalmente las operaciones de vuelo.

Según Aena, el operador aeroportuario español, al menos ocho vuelos con destino Palma se vieron obligados a desviarse a otros destinos, como Ibiza y Menorca.

Otros sobrevolaron Palma hasta que se reabrió el aeropuerto.

El incidente ocurrió poco antes de las 7 de la tarde del domingo, hora local, y las operaciones de vuelo se suspendieron durante aproximadamente media hora.

La Policía Nacional desplegó su propio dron en un intento de localizar el objeto volador culpable pero sin éxito.

Desde entonces, los agentes han abierto una investigación para determinar la causa de la interrupción.

El avistamiento se produjo apenas un día después de que el aeropuerto de Múnich en Alemania también fuera cerrado temporalmente tras informes de un dron cercano.

El incidente en el aeropuerto de Palma de Mallorca provocó que no se realizaran despegues ni aterrizajes durante más de media hora. Crédito: Wikimedia Commons

A principios de este mes, el aeropuerto suspendió sus operaciones dos veces en 24 horas luego de avistamientos separados de drones, y la interrupción afectó a miles de pasajeros.

El mes pasado, Dinamarca y Noruega también se vieron obligados a cerrar sus principales aeropuertos después de incursiones con aviones no tripulados, y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, dijo que “no puede descartar” la participación rusa.

El 10 de septiembre, 19 drones rusos sobrevolaron Polonia. Cuatro de los dispositivos fueron derribados.

Tres días después, se detectó un dron en el espacio aéreo rumano antes de que tres aviones de combate rusos MiG-31 entraran en el espacio aéreo de Estonia durante doce minutos.

Las repetidas incursiones han generado temores de una futura confrontación que podría derivar en una guerra total.

