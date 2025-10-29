La condena por violación de una trabajadora benéfica británica radicada en la Costa Blanca por un delito que se remonta a 30 años ha generado temores de que puedan presentarse muchas más víctimas.

La justicia finalmente alcanzó a Steven Monk-Dalton, de 56 años, este mes después de que fuera sentenciado a seis años de prisión en el Tribunal de la Corona de Preston el 10 de octubre.

El tribunal escuchó que Monk-Dalton tenía veintitantos años cuando llevó a cabo el ataque contra su víctima adolescente, un alumno al que entrenaba en un club de natación local en Barrow, Cumbria, en 1996.

El jurado tardó sólo dos horas en emitir un veredicto unánime después de un juicio de cuatro días, con el ex entrenador de natación agregado de por vida al Registro de Delincuentes Sexuales.

Steven Monk-Dalton, de 56 años, fue sentenciado a seis años de prisión en el Tribunal de la Corona de Preston este mes.

La víctima presentó fotografías y múltiples testigos que corroboraron su relato de los hechos, mientras que Monk-Dalton “no pudo reunir a un solo testigo en años; su única defensa fue ‘todos están mintiendo'”, dijo a Olive Press una fuente con conocimiento del juicio.

“Ese día, la mejor prueba fue el propio Steve Monk-Dalton, que estaba enredado en tantas mentiras que había perdido la noción de lo que decía o no decía”.

“Muchas frases contradecían la última, muchos puntos eran diferentes a lo que había dicho momentos antes.

“Las admisiones se convirtieron en negaciones. Las negaciones se convirtieron en admisiones. La pérdida de memoria se convirtió en certeza de la memoria, y luego otra vez de nuevo en pérdida de memoria.

“Al no responder a las preguntas directas, la situación empeoró cada vez más. El jurado se dio cuenta”.

El incidente no se denunció a la policía hasta 2019, más de 23 años después de que ocurriera.

Monk-Dalton sobre una obra de caridad con Unite

El largo retraso ha generado temores de que pueda haber más víctimas de los años que Monk-Dalton vivió en el extranjero, donde se ha presentado como un recaudador de fondos de caridad y un activista.

Originario de Barrow-in-Furness, se mudó a España alrededor de 2005, donde vivió durante muchos años en la Costa Blanca en la zona de Torrevieja y Orihuela Costa.

La fuente británica, amiga de la víctima, cree que el crimen de Monk-Dalton no fue un caso aislado.

“El trasfondo detrás de esta historia tiene las marcas en las orejas del próximo caso de Jimmy Saville.

“Tenemos razones excepcionalmente sólidas para creer, casi con certeza, que hay más personas a las que ha herido.

“No se puede demostrar nada legalmente hasta que se presenten, pero deben sentirse seguros de hacerlo.

“Esperamos que el conocimiento de su condena los anime a hablar”.

Durante los últimos 20 años, Monk-Dalton ha estado involucrado en una serie de acrobacias benéficas y desafíos de resistencia.

Una foto reciente de Monk-Dalton en el circuito de dardos de Orihuela

Estos incluyen correr ’44 maratones en 44 días’, desde Orihuela Court en España hasta los Royal Courts of Justice de Londres.

También realizó paracaidismo en tándem e incluso organizó torneos benéficos de fútbol ocho con Reunite International, una organización “especializada en la sustracción internacional de menores por parte de sus padres”.

Su objetivo declarado con cada hazaña era demostrarle a su hija separada: “Haré cualquier cosa para demostrarle cuánto la amo”.

Anteriormente, Monk-Dalton se convirtió en un vigoroso defensor de los padres separados de sus hijos, hablando con frecuencia de que su hija había sido “secuestrada” y de cómo esto había motivado su trabajo de defensa.

También ha escrito numerosas publicaciones en blogs sobre lo que llamó “secuestro de menores por parte de los padres” y “alienación de los padres”.

Sin embargo, la misma fuente le dijo a Olive Press que las afirmaciones de Monk-Dalton de ser víctima de secuestro por parte de sus padres eran falsas.

La persona afirmó que se separó de su hija en 2009 tras lo que se describió como una condena por una “agresión grave” contra su pareja “con un arma” delante de la niña.

Monk-Dalton ha sido comparado con un posible personaje tipo Jimmy Savile, con una historia oculta de crímenes que pueden estar a punto de salir a la luz.

Posteriormente, su hija rechazó cualquier contacto con él, lo que llevó a sus escritos sobre la sustracción y alienación parental.

La revelación de su condena por violación ha conmocionado a toda la costa de Orihuela, donde ha sido una figura más grande que la vida y una presencia habitual en el circuito de dardos de la región.

Un juicio anterior este año terminó con un jurado en desacuerdo, pero después de que todos los testigos fueron reexaminados y se escucharon pruebas adicionales, el segundo jurado condenó por unanimidad a Monk-Dalton en cuestión de horas.

Durante la década de 1990 fue entrenador de natación en los clubes Barrow Beavers y Ulverston Otters, lo que lo colocó en contacto regular con niños.

Tras su condena, la policía de Cumbria insta a cualquier persona que haya sido víctima de agresión sexual o abuso sexual infantil en el Reino Unido a que se comunique con ellos al 101 o al Servicio de Apoyo a la Agresión Sexual de Bridgeway al +44 330 223 0099.

