Un camión mata a una mujer en un paso de peatones de Valencia y el conductor da positivo por drogas

Una mujer VALENCIA falleció este viernes en un paso de peatones tras ser atropellada por un camión de DHL.

El conductor dio positivo por cannabis y cocaína, a pesar de no mostrar signos evidentes de estar bajo los efectos del alcohol.

Está siendo investigado por homicidio imprudente pero hasta el momento no ha sido arrestado ni acusado.

ESCENA DEL ACCIDENTE

El accidente se produjo a las 6.49 horas en el cruce de las calles Valle de la Ballestera y Hernández Lázaro.

La víctima peruana, de 20 años, se encontraba en el cruce con luz verde a su favor cuando el camión la golpeó con las ruedas traseras, según un testigo.

El semáforo estaba en ámbar y se dijo que el conductor “no la había visto”.

Los médicos presentes en el lugar nada pudieron hacer para salvar la vida de la mujer y su cuerpo fue trasladado para la autopsia que se realizará en el Instituto de Medicina Legal de Valencia.

La policía tomó declaración al conductor y al testigo y revisó los detalles del tacógrafo del camión.

