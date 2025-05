By





Cuando algo tan grave como un apagón de poder ocurre en todo un país que se cree que causó la muerte de varias personas, lo último que la gente quiere es para aquellos que deberían concentrarse en encontrar las respuestas, por lo que no vuelve a ocurrir, estar jugando a la política.

Después de estar durante muchas horas sin poder, como fueron tantos en España, Portugal y el sur de Francia, lo primero que escuché fue que los funcionarios decían que era un posible atacar cibernético. Luego llegó la idea de que de alguna manera las condiciones climáticas extrañas debían culpar al apagón, con las obras descendentes de aire muy frío que interrumpía la red. Sé que la meteorología y el clima sobre la península ibérica estaban tranquilos. Una perturbación masiva del aire habría creado enormes nubes y tormentas.

Era un montón de tonterías desviar a las personas de la causa real.

Luego escuché las noticias del Reino Unido y escuché una explicación totalmente diferente, que sonaba mucho más plausible, pero, por supuesto, vendría con un giro político.

Deben ir a España muchos elogios por avanzar con energía solar y eólica, lo que ha reducido el precio de la electricidad, convirtiéndose en la envidia de Europa. Sin embargo, viene con un riesgo y aparentemente los expertos estaban dando advertencias de posibles problemas solo una semana o dos antes del apagón.

El día del fracaso, España estaba usando solo 4% de gas como respaldo, mientras que el Reino Unido estaba usando el 40%. Confiando solo en la generación solar y eólica, es mucho más difícil controlar las fluctuaciones en la producción de electricidad causada por una caída del viento o el sol, o hacer frente a los cambios de demanda.

En los días en que la vida era mucho menos complicada y teníamos centrales eléctricas de carbón o gas, y luego agua nuclear, nuclear, agua hervida y eso creó vapor que impulsaba los generadores. Si se necesitaba más potencia, se incrementó el calor, lo contrario si la demanda disminuyó. Simple.

Eventualmente obtendremos el resultado de una investigación oficial sobre la causa del apagón, pero supongo que escucharemos que la causa fue la incapacidad de cambiar la energía solar y eólica que entró en la red lo suficientemente rápido como para detener el viaje de las fallas y el sistema cayó como un efecto dominó.

Si es cierto, entonces debe haber más producción de gas o energía nuclear para proporcionar más flexibilidad o una mejor tecnología para hacer frente al problema.

En Gran Bretaña, los escépticos del cambio climático iban a sobremarchar señalando los peligros y el ala derecha estaba ganando contra continuar con cero neto en las emisiones de carbono.

Esperemos que prevalezca el sentido común y un consenso sea que debamos continuar con la reducción de las emisiones de carbono, pero en un lugar ligeramente más lento, y lo más importante, asegúrese de que a medida que introduzcamos una forma de vida más limpia, tenemos suficientes copias de seguridad para que las vidas no se pongan en riesgo.

En una nota más ligera, mientras me sentaba en casa sin ningún medio para contactar al mundo exterior: sin televisión, internet, iPhones, etc. Me hizo darme cuenta de la necesidad de prepararme para el futuro.

¿Recuerdas las viejas películas de personas que escuchan a las inalámbricas para obtener las últimas noticias de guerra? Una batería o radio de liquidación es lo que necesitamos hoy, completo con una batería por si acaso. Agregue eso a la lista de artículos necesarios, como velas, partidos, algunas latas de comida y agua embotellada.

Ah, y no olvides los rollos de loo, aparentemente había prisa por conseguirlos, y algunos supermercados españoles se acabaron. ¡Es un mundo loco!

Finalmente, en este tema, pasé algún tiempo durante el apagón hablando con la gente y todos los que conocí pensaron que la razón era un ataque ruso. Demuestra cuán nerviosas son las personas en estos días.

El retroceso de la justicia de la reforma gana apoyo

Las recientes elecciones del Consejo del Reino Unido y la alcaldía demuestran cuán volubles pueden ser las personas.

El año pasado, millones estaban tan hartos de los conservadores, después de 14 años de poder, cambiaron a votar a los laboristas en las elecciones generales y les dieron una mayoría masiva.

Solo unos meses más tarde demostraron que están hartos de conservadores y laboristas y cambiaron a la reforma, dándoles muchos cientos de escaños del consejo y un nuevo diputado en una elección byle.

Las personas en el Reino Unido están desencantadas debido a lo que ven como el declive moral y físico, en el NHS, las escuelas, la falta de vivienda, la falta de policía en las calles, las prisiones explotadas y, por supuesto, los baches, y eliminando el dinero de los menos acomodados.

Pero lo que se destaca como la causa principal del descontento es la falta de progreso en el control de la inmigración.

Los conservadores fallaron cuando estaban en el poder y el trabajo ha demostrado que son totalmente ineficaces y lo hicieron mucho peor cuando se reveló solo días antes de las elecciones locales que los propietarios recibían acuerdos de cinco años para albergar a los solicitantes de asilo en alojamiento alquilado, con los propietarios que se les pagaba a los alquileres de los contribuyentes, que, por supuesto, son mucho más atractivos que el alojamiento de los británicos pobres.

Si eso no fuera a hacer que el público británico no vea nada rojo, especialmente cuando hay tal escasez de viviendas en el Reino Unido. Es totalmente moralmente incorrecto pagar las rentas de los inmigrantes, mientras que muchos miles de británicos están luchando por encontrar alojamiento o pagar las rentas cada vez mayores.

Los franceses han hecho poco precioso para detener la marea de los miles de inmigrantes que cruzan el canal en los últimos años. Una vez que pusieron un pie en el agua que la policía se pone de pie y observa.

No tengo dudas de que las personas que viven alrededor de Calais desearían poder llevar a todos los inmigrantes a los botes y lejos de sus hogares; no me sentiría seguro con miles de inmigrantes acampados en mi puerta.

¿Qué tal esto como una solución de captura de votos? Ponga a los miles de ilegales en el Reino Unido en ferries desmantelados para ser enviados directamente a los puertos de Diepe y Calais, con un mensaje a los franceses, su problema, continúa con él. Tal vez entonces tendríamos dinero para poner los problemas británicos ordenados.

Y me quita el sombrero ante el nuevo diputado de la reforma que en su discurso atacó a los inmigrantes de vivienda en casas y o hoteles, diciendo que si es lo suficientemente bueno para que los franceses los pongan en las tiendas, es lo suficientemente bueno para Gran Bretaña.

Estoy seguro de que si eso se pusiera a un referéndum, habría una gran mayoría a favor.

Una cosa que probablemente haría la reforma es desechar la legislación de derechos humanos del Reino Unido y, con suerte, reintroducir el ahorcamiento y el abedul (ambos en público). Con eso, podría deshacerse de la mayoría de las cárceles y salvar una fortuna para gastar en personas más valiosas, y la mayoría sería Naer-Dowells estaría aterrorizada de cometer otra ofensa.

Tal vez la reforma solucionaría el problema de inmigración, pero ¿realmente quieres ver a un partido político en otros temas como Barmy como Liz Truss? La reforma piensa que la privatización parcial sería la respuesta a los problemas del NHS. Oh sí, todo lo que haría es dividir a aquellos que pueden pagar la salud privada de aquellos que no pueden.

Me gustaría ver todos los aspectos de la salud y la atención social nacionalizadas, para que los ricos ya no puedan saltar en cola. Y si el rey tiene que esperar en un corredor para una cama, que así sea, el NHS se convertiría rápidamente, una vez más, en la envidia del mundo.

El combustible cae en España mientras los británicos bombeaban y se arrojaban

¿Has notado cómo ha bajado el precio de la gasolina y el diesel en las bombas de España? Los precios en algunos garajes han bajado entre 15 y 20 centavos por litro en comparación con el año pasado, porque los precios al por mayor del petróleo han llevado una verdadera caída, principalmente porque los inversores piensan que habrá una caída mundial debido a las tarifas de Trump.

Pensar por los pobres británicos duros que han visto precios bajos por solo 2p PL. Es tan triste que en Gran Bretaña aquellos que toman las decisiones son muy rápidos para aumentar los precios, pero sean muy lentos para derribarlos.

Oh, para un gobierno que cuida a la gente común y no a los ricos, y martilla a los que se están preparando. ¡El jurado está fuera de qué fiesta podría ser!

La santidad de Trump llega a la nueva baja

Y brevemente, estoy seguro de que muchos de ustedes se sorprendieron con la noticia de que una pareja alemana y estadounidense de ex patios en España habían mantenido a dos niños prisioneros en su casa desde Covid, alimentándolos pero que vivían en suciedad y les negaron la educación.

Destaca la necesidad de que los vecinos denuncien cualquier cosa con la que no estén contentos porque hay muchos casos de nueces por ahí.

Sugiero que Trump se viste como un payaso porque ese es lo que un número creciente de personas piensa que es.

Y sobre el mismo tema, ¿has visto a Trump vestido como el Papa, una imagen creada por AI y publicado en sus sitios web? Odio pensar cuántos católicos romanos han estado molestos por ese truco, y él no ha hecho nada que haber derribado pensando que es divertido. Sugiero que a continuación se viste como un payaso porque ese es lo que un número creciente de personas piensa que es. ¿Están los estadounidenses ahora contentos con la persona por la que votaron?

Aparentemente no, su popularidad ha disminuido de +50% a 40%. No es sorprendente.

