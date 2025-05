Grietas en la coalición? Un mensaje para Vegara y Mestre

¿Estamos presenciando ahora el desentraño de la coalición entre el Partido Popular y Vox? Vegara y Mestre – ¿Qué ahora? Como líderes de este gobierno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es peor: pagar a las personas para que no trabajen o que les pague para socavar activamente los cimientos de Orihuela Costa y el municipio en su conjunto?

Aristóteles dijo una vez: “El hombre es el maestro de su silencio y un esclavo de sus palabras”. Sin embargo, el silencio de ambos es ensordecedor. ¿Dónde están las palabras de compromiso que una vez hiciste con Orihuela Costa?

Antes de las últimas elecciones, el alcalde Pepe Vegara declaró que el mayor problema en Orihuela era la mala gestión, especialmente en Orihuela Costa. Para resolver esto, estableció el Consejo de la Ciudad de Orihuela Costa y nombró al Sr. Mestre como primer alcalde adjunto. ¿Pero ha funcionado esta solución? Claramente no.

Ahora, con casi dos años antes de las próximas elecciones, Vegara ha comenzado su campaña temprano, con la esperanza de comprar votos. Él sabe que muchas personas están enojadas, no solo en la costa sino también en otras Pedanías, pero está apostando a que olvidarán las promesas rotas y una vez más votarán a ciegas. Es un círculo vicioso: elegir, ignorar, repetir.

Para Vegara y Mestre: recuerde: no hay mayor fraude que una promesa incumplida. No hables, actúa. No reclames, lo demuestren. Exigimos una acción real, no palabras vacías. Queremos el mismo trato, presupuestos justos y un gobierno que respeta todas las áreas por igual. Orihuela Costa no es una colonia para ser saqueada en beneficio del centro de la ciudad.

Orihuela permanece atrapada en una mentalidad medieval, un casco antiguo con viejas actitudes. El liderazgo político se comporta como la realeza, sentado en tronos, mirando hacia abajo en la costa. Esto debe terminar.

El verdadero problema no es la ideología, es interés propio. Cuando los políticos se centran en su propio beneficio en lugar de servir a la gente, la corrupción florece. Eso es lo que debe cambiar.

Y hablemos de mentiras. Funcionan porque la gente quiere creerles. Cuanto más grande es la mentira, más convincente se vuelve, repetida lo suficiente, se convierte en “verdad”. Este es el juego que se está jugando e insulta la inteligencia de cada votante.

Algunos recordatorios para el Sr. Mestre, de sus propias declaraciones preelectorales:

“Debemos reducir todos los impuestos municipales sobre familias, empresas y comerciantes”.

“Eliminaremos el gasto derrochador en los asesores del consejo municipal”.

“Orihuela no puede pagar a otro alcalde con problemas judiciales”.

¿Se han honrado esas promesas? ¿O simplemente olvidado?

En este momento, el gobierno de Vegara y Mestre parece hueco, desprovisto de ideas, visión o la integridad para liderar. Orihuela se merece mejor.