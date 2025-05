Lanzamiento del programa de desarrollo juvenil centrado en la salud mental

El Departamento de Jóvenes del Ayuntamiento de Torrevieja, en colaboración con el Consejo Provincial de Alicante, ha introducido un programa de desarrollo personal para jóvenes llamado Vive-T. Esta iniciativa, realizada a través del Centro de Información y Actividad de los Jóvenes (CIAJ), consta de cuatro talleres centrados en la educación emocional, la salud mental y la promoción de un estilo de vida saludable.

El programa responde a las crecientes preocupaciones sobre los problemas de la salud mental juvenil, como la ansiedad, los trastornos alimentarios, la depresión y el suicidio. Su objetivo es prevenir y abordar estos desafíos ayudando a los jóvenes a reconocer situaciones de riesgo y desarrollar herramientas de afrontamiento.

Los talleres incluyen:

Taller A: ¿Cómo me cuido?

Taller B: Soy diferente, como tú.

Taller C: Me amo a mí mismo, no me amo a mí mismo.

Taller D: ¿Por qué no puedo soportarte a veces? ¿Por qué no puedo soportarme?

Cada sesión dura 1.5 horas y promueve la autorreflexión y la participación activa, alentando a los estudiantes a sacar sus propias conclusiones y adoptar mentalidades y hábitos más saludables.

El programa se implementa durante el año escolar 2024/2025 en tres escuelas secundarias locales: IES Mare Nostrum, IES Mediterráneo e IES Torrevigía. Debido a la recepción positiva del programa, también se están considerando futuras ediciones.