Túnel AP-7 en dirección sur en Pilar de la Horadada para permanecer cerrado indefinidamente después del incendio del viernes

A medida que más detalles estén disponibles gradualmente, ahora se sabe que el conductor del camión que volcó y estalló en llamas en el túnel AP-7 en el kilómetro 272, cerca de Pilar de la Horadada el viernes por la mañana era un hombre de 55 años de una aldea cerca de Valencia.

Ahora se dice que el vehículo se dirigió a Cartagena, transportando tuberías de acero, cuando el conductor perdió el control del vehículo después de que uno de los neumáticos del camión estalló mientras pasaba por el túnel.

El camión volcó hacia el lado del conductor, atrapándolo dentro de la cabina. Murió en la escena cuando el vehículo se incendió. El incendio se intensificó por el propio combustible del camión y la naturaleza cerrada del túnel, produciendo grandes llamas y humo grueso que llenó toda la estructura.

Otro camión también estaba dentro del túnel en ese momento, pero no se vio afectado por el incendio. Su conductor logró salir de manera segura.

Los equipos de bomberos de Torrevieja, Almoradí, Orihuela y Elche fueron desplegados en la escena para asegurar y evacuar el túnel. No se han reportado víctimas adicionales. Como resultado, se han formado atascos de tráfico significativos en la ruta Alicante-Cartagena.

Los servicios de emergencia recibieron la alerta a las 9:56 a.m., y el incendio fue controlado a las 11:01 a.m., luego se extinguió por completo a las 11:57 AM, el Centro de Coordinación de Emergencia envió una unidad de soporte vital avanzado y una unidad de soporte básica a la escena.

Bomberos de toda la provincia luchando contra el incendio del viernes

El accidente coincidió con el trabajo en curso del Ministerio de Transporte para actualizar el sistema de iluminación del túnel. Los testigos confirmaron que ningún trabajador estaba dentro del túnel en el momento del accidente.

El túnel de 800 metros de largo maneja alrededor de 19,000 vehículos diariamente. Si bien no es particularmente peligroso, ha visto varios incidentes en los últimos años. En enero del año pasado, una camioneta se incendió en el mismo lugar, obligando a las autoridades a cerrar el túnel. En 2023, dos personas murieron en una colisión que involucraba una camioneta y un automóvil que conducía casi dos kilómetros en la dirección equivocada.

Ministerio retrasa el túnel AP-7 Túnel después de un accidente fatal

Como resultado del accidente fatal, el Ministerio de Transporte ha pospuesto los trabajos de construcción planificados que debían comenzar el lunes en el túnel AP-7.

Solo unas horas después del accidente, el ministerio canceló su anuncio anterior de que el carril hacia el norte del túnel estaría cerrado desde el lunes hasta el 25 de mayo. La decisión se tomó por precaución después del fatal incidente.

El proyecto de mejora, dirigido a aumentar la eficiencia energética a través de sistemas de iluminación inteligente, se está llevando a cabo entre los kilómetros 770 y 774 de la autopista AP-7, en la sección Crevilent-Cartagena.

El proyecto de infraestructura actual, con un presupuesto de 3.5 millones de euros, tiene como objetivo modernizar los sistemas de iluminación y seguridad del túnel. Las actualizaciones incluyen una fuente de alimentación mejorada, iluminación de emergencia, señalización de evacuación, estaciones de emergencia, sistemas de direcciones públicas, redes de hidrantes de incendios, ventilación, cámaras automáticas de detección de incendios, mostradores de tráfico y barreras de cierre de túneles.

Los servicios de emergencia continuaron trabajando durante varias horas después del accidente para eliminar el camión quemado, causando retrasos en el tráfico en el N-332, la ruta gratuita alternativa que se extiende paralela al AP-7 en esta área.