Nueva era para el ala juvenil popular de Partido en Pilar de la Horadada

Eduardo Ros ha sido elegido por unanimidad como el nuevo presidente de las generaciones de las Nuevas (nuevas generaciones, NNGG) del Partido Popular (PP) en Pilar de la Horadada, recibiendo el apoyo total de todos los miembros que participaron en la asamblea de la organización juvenil.

Nacido en Pilar de la Horadada en 1997, Ros tiene un título en derecho y una maestría en práctica legal de UMH. En su primer discurso como presidente, describió esta nueva fase como “una gran responsabilidad” que asume “con orgullo y un fuerte compromiso con el futuro de los jóvenes de Pilar de la Horadada”.

Llamó a este nuevo capítulo “un desafío emocionante: construir un grupo fuerte y participativo que realmente refleje a los jóvenes de nuestra ciudad. No podemos permitirnos ser un grupo cerrado o separados de las realidades sociales. Debemos estar donde los jóvenes están, que están a la vista de sus experiencias, sus pensamientos, sus preocupaciones. Solo entonces podemos representarlas realmente”.

Ros was accompanied by key figures from the regional and local PP organizations, including Jaime Pérez Esteban (provincial president of NNGG), Cristina Cutanda Pérez (provincial secretary general of NNGG), regional parliamentarian Lucía Peral, and Rufino Lancharro Muñoz, who served as president of NNGG Pilar de la Horadada since 2014 and is the current president of the local PP Capítulo.

También estuvieron presentes el alcalde José María Pérez Sánchez, la diputada provincial Marina Sáez Martínez y varios funcionarios, miembros y partidarios del partido local que vinieron a mostrar su apoyo al recién elegido presidente.

Jaime Pérez destacó el papel vital de NNGG y enfatizó que el PP en Pilar de la Horadada representa “una organización para el futuro” gracias a jóvenes líderes como Eduardo, que encarnan los valores de dedicación, capacidad y un deseo de mejorar su comunidad. Alentó al nuevo liderazgo a “ser valiente, liderar con convicción y continuar haciendo del PP un hogar para todos los que aman a Pilar de la Horadada”.

El presidente saliente, Rufino Lancharro, ofreció su apoyo al nuevo liderazgo y reflexionó sobre su tiempo en el cargo, alentando a su sucesor y su equipo a defender los principios que defendió: ser libre y defender siempre la libertad en cada esfera.

Eduardo Ros anunció que Melisa García Roda, actualmente el concejal juvenil de la ciudad, se desempeñará como secretaria general de la organización, mientras que David Cánvas Talavera será el coordinador general y subsecretario de la organización.

Durante el evento, Ros también anunció detalles del nuevo comité ejecutivo local. compuesto por vicecretecretarios responsables de varias áreas:

Proyectos: Aaron Martínez Navarro

Relaciones intermunicipales: Ainara María Fuentes Rodríguez

Tradiciones y festividades: Alba Inés Ros Rubio

Acción cultural: Antonio José Albaladejo Quesada

Asociaciones y ONG: Fernando José Riquelme Pérez

Acción política: Iván Nova Hernández

Actividades y promoción: Joaquín Segura Ibarra

Comunicaciones: José Ángel Martínez Fernández

Campañas y movilización: José Miguel Sánchez López

Infraestructura: Juan Carlos Vidal García

Diseño y medios gráficos: Julia Martínez Martínez

Desarrollo profesional y emprendimiento: Luis Alfonso Martos Roda

Relaciones locales: María Belén Romero Costa

Iniciativas educativas y académicas: María Peña Albaladejo

Acción social: Sisara Izquierdo Cegararra

Servicios y entorno: Salvador Moya Zapata

Para concluir el evento, el alcalde José María Pérez Sánchez deseó a Eduardo y a su equipo la mejor de las suertes, alentándolos a acercarse a su trabajo “con la cabeza y el corazón, porque la política se trata de luchar, trabajar y servir”.

Con este nuevo equipo de liderazgo, NNGG de Pilar de la Horadada comienza una nueva y emocionante fase centrada en la participación, la capacitación y un profundo compromiso con los valores del partido, con el objetivo de continuar siendo la voz de los jóvenes dentro del PP y en las instituciones públicas.