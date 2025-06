¿Podría ser este mi próximo gran concierto?

Todos los empleadores con el que hable le dirán lo difícil que es encontrar personal. De hecho, no son solo empleadores; Todos tienen la misma historia … ‘¡Es imposible hacer que alguien haga algo!

Ahora se imagina que ciertos trabajos serían fáciles de llenar, especialmente uno cargado de prestigio y un buen salario para arrancar. ¿Qué diría si le dijera que un trabajo que paga medio millón al año, con una fecha de inicio del próximo noviembre no está atrayendo ningún interés, al menos al momento de escribir esto?

Si te digo que el puesto viene con una casa … una casa grande; un jardinero, sirvientes y un automóvil arrojado por si acaso; ¿No podría pensar que los solicitantes se caerían unos a otros para solicitar el trabajo? No hay solicitantes todavía, mis amigos.

A menudo me dijeron: “Puedes hacerlo tú mismo, Bernie”, pero la cuestión es que estoy más o menos retirado en estos días. El hecho de que soy la edad perfecta para este tipo de empleo causó que la idea me pasara de pensar en aplicar. Solo estaba jugando con la idea hasta que recibí la llamada telefónica anoche. Elon me llamó …

La llamada me mostró una vez más lo bien que las mentes piensan igual. “Tienes que ir por este trabajo”, Bernie, “fue lo primero que Elon … o” Muskey “mientras prefiere ser llamado por sus amigos cercanos.

‘Con su experiencia de ser candidato en las elecciones del Consejo del Condado de Westmeath de 2009, y conmigo detrás de usted, no puede perder esta vez. Si me tuvieras a bordo en 2009, te habría comprado esos estados de swing de Raharney y Castlepollard; Pero este es el grande y debes ir por ello, Bernie ‘.

Estaba naturalmente totalmente aturdido. ‘¿Pero por qué este interés en promocionarme, Muskey?’ ‘Para decirte la verdad, Bernie, no se trata tanto de ti, pero cuando te gustan este viaje de gestión, al igual que Davy Fitz y Mickey Harte, no puedes evitar ir después del próximo concierto dentro de una semana de renunciar al último. Estaremos en esto juntos, los mejores amigos de todos los tiempos.

‘Oh, no sé, moskey; La Sra. YouCantbeserious dijo que se iría si alguna vez me presentara en otra elección ‘. ‘Dile que nunca tendría que volver a cocinar, Bernie; Y con viajes gratuitos y alojamiento de lujo en todo el mundo … y sería conocida como la Primera Dama ‘. ‘Mmm … eso podría hacerlo … pero todavía no estoy convencido, moskey’.

‘Lo primero que haré es presentarte un Telsa rojo, Bernie. Solo conducido una vez alrededor de la cuadra y solo un assh … quiero decir que solo una persona se sentó en ella. ‘Ese es amable de su parte, Muskey; Pero no voy a conducir un Telsa alrededor de Mullingar; No pude hacerle eso a Jim Bourke.

‘Pero seguramente el trabajo no es tuyo para dar, Muskey. Irlanda es una democracia, y tendría que ser elegido por el pueblo. Exactamente, Bernie; Corre en las políticas populistas que asegurarán que sea un ganador. Seré tu barra y auxiliar de choque. Prometeremos abolir los comisionados de ingresos … ‘Lamento interrumpir, muskey; Pero, ¿de dónde vendrán los ingresos perdidos para administrar el país? ‘Estoy llegando a eso,’ señor ‘(¡ahora me estaba llamando, su mejor amigo, señor!) “¡Pondremos un peaje en todos los carriles para bicicletas!”

‘Eso no puede funcionar, Muskey’, tartamudeé. ‘No tiene que funcionar, señor … solo necesita funcionar para que lo eligan. Los automovilistas odian a los ciclistas y votarán por usted, en sus cientos de miles. Comencé a imaginar mi retrato colgado en la pared de Aras: Douglas Hyde, Mary Robinson, Eamon D, Michael D, Bernie C …

‘Todavía tengo dudas graves de que soy tu hombre, Muskey. Cuesta 750k dirigir una campaña presidencial en Irlanda. Mi nuevo mejor amigo en el otro extremo de la llamada de zoom presionó un botón. ‘Mira tu teléfono, señor’, invitó. ‘Santa vaca’, exclamé: había media docena de cofres de plástico del tamaño de rey, todos con las tapas abiertas. En el interior había paquetes cuidadosamente apilados de nuevos billetes de dólar, cada uno que contenía un millón de dólares envueltos en películas adhesivas.

“Esto es todo suyo, el Sr. Presidente electo”, informó a mi ayudante. Comprensiblemente me encontré atrapado por las palabras mientras intentaba disfrutar de la inmensidad de este montón de dinero. No sabía qué pensar o decir, pero de repente me sentí abrumado por esta oleada de patriotismo que se hinchaba en mi pecho. ‘Me tienes, Muskey … ¡Estoy dispuesto a servir a mi país!’

Ya sea la emoción o el despertador … ¡fue entonces cuando despertó!

No olvides

Bajo la Constitución irlandesa, cada hombre tiene derecho a hacerse el ridículo.