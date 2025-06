Orihuela PSOE condena las políticas de igualdad de Vox y los comentarios del concejal sobre orgullo

El grupo municipal socialista en Orihuela ha condenado fuertemente los comentarios hechos por el concejal de Vox Manuel Mestre, en el que rechazó el Día del Orgullo como una “raqueta política financiada con fondos públicos”. En una conferencia de prensa, el concejal socialista Juan Miguel López respondió con firmeza: “Sr. Mestre, la lucha por la igualdad no es una raqueta. Lo que divide a las personas no es la bandera del arco iris, sino su intolerancia vestida como sentido común”.

El PSOE acusa al gobierno local de hacer retroceder los derechos y borrar la visibilidad institucional de la comunidad LGTBIQ+. Critican el reemplazo del antiguo Departamento de Igualdad con un llamado “departamento familiar”, que describen como “una estructura vacía llena de ideología conservadora”. Los socialistas argumentan que esta es una estrategia deliberada de invisibilización y regresión: “Este departamento no tiene planes concretos, ni iniciativas significativas: solo propaganda, carteles y marketing ideológico. Esa es la verdadera raqueta en el Ayuntamiento, y su único propósito probado ha sido promover un modelo estrecho de la familia”, declararon.

López también apuntó al Partido Popular (PP) para habilitar dicho discurso: “No se puede gobernar junto con aquellos que desprecian una parte de la población y luego miran hacia otro lado para aferrarse a una mayoría. PP y VOX se necesitan y se usan entre sí: uno empuja el retroceso, los otros blancos”.

Al abordar los comentarios adicionales de Mestre que vinculan la inmigración y la homosexualidad, el grupo socialista fue contundente: “La homofobia no llegó en barco. Ya estaba aquí: fue escrito en leyes, predicada a partir de púlpitos y votada por personas como usted cuando se negó a condenar la terapia de conversión. propia retórica “.

Con respecto al manejo del gobierno local de los eventos de orgullo, el PSOE criticó lo que llamaron una degradación total: “La bandera del arco iris ya no vuela del balcón del Ayuntamiento, no hay eventos culturales significativos, no hay artistas invitados y las organizaciones locales están completamente excluidas. Silencioso “, declaró López.

En respuesta, el Grupo Municipal Socialista ha presentado una moción en apoyo de la comunidad LGTBIQ+ al Ayuntamiento de Orihuela. Su propuesta requiere:

Reconocimiento institucional oficial del Día del Orgullo

Restauración de políticas genuinas de igualdad

Redacción de un código de conducta para funcionarios gubernamentales

Revival inmediata y publicación del plan LGTBI+ archivado

Colaboración renovada y activa con asociaciones locales LGTBIQ+

“No estaremos en silencio. No negociaremos con aquellos que niegan nuestra existencia. Y no nos veremos como el PP, mientras que otros hacen el trabajo sucio”, concluyó López.