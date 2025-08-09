Drama en Torrevieja Seafront como batallas del equipo de rescate para liberar a los turistas belgas

Un tenso rescate se desarrolló el viernes por la mañana a lo largo del famoso mar de Juan Aparicio de Torrevieja, cuando un hombre belga de 35 años quedó atrapado entre rocas masivas en las piscinas naturales formadas por los rompeolas.

El hombre se deslizó en una brecha entre los enormes bloques de piedra, incapaz de liberarse, lo que provocó una llamada urgente a los servicios de emergencia alrededor de las 10 a.m.

Durante más de dos horas y media, los bomberos lucharon para extraerlo de la peligrosa grieta.

El desafío era inmenso: las rocas pesadas que lo fijaban requirieron un enfoque delicado y poderoso. Un camión de grúa de la compañía local Acciona fue contratada a pedido de las autoridades municipales de Torrevieja para levantar cuidadosamente una roca masiva, liberando el cuerpo atrapado del hombre.

Múltiples camiones de bomberos, incluida una escalera aérea, respondieron, pero carecían del ángulo adecuado para levantar la roca. El esfuerzo conjunto entre los bomberos y los operadores de la grúa fue crucial en esta operación que salva vidas.

Aunque sacudieron y lucían rastros menores de las piedras irregulares, el hombre escapó de una lesión grave. Los rescatistas administraron oxígeno en el sitio y brindaron atención inmediata antes del transporte de ambulancias.

Las autoridades recordaron a los visitantes que estos rocosos son peligrosos y no están destinados a nadar o escalar; las advertencias a menudo se repiten a los miles que acuden aquí cada verano.

El dramático rescate en uno de los lugares de natación naturales más concurridos de Torrevieja fue un recordatorio vívido de los peligros ocultos de la naturaleza.