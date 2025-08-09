Hombre arrestado en Mazarrón por robos de vehículos violentos y conducción imprudente

– El sospechoso robó dos vehículos en una mañana, cometió múltiples robos violentos

– Arrestado después de chocar un auto robado en Puerto de Mazarrón

– Al menos cinco crímenes resueltos hasta ahora; más puede surgir

Murcia, 7 de agosto de 2025 – El Guardia Civil, en cooperación con la policía local de Mazarrón, arrestó a un hombre en Puerto de Mazarrón sospechoso de múltiples delitos violentos, incluido el robo de dos vehículos, asaltos y conducción imprudente. La investigación comenzó después de que el sospechoso estrelló un automóvil robado y fue encontrado herido en la escena.

El incidente se desarrolló la semana pasada cuando los oficiales respondieron a un informe de un robo de automóvil violento. Un hombre, acompañado por su pequeño hijo, fue detenido en un semáforo cuando el sospechoso se abrió paso en el automóvil, subió al asiento del pasajero, asaltó al conductor y lo obligó a salir del vehículo. El padre logró rescatar a su hijo momentos antes de que el sospechoso se apresurara en el auto.

Mientras los oficiales buscaron el vehículo, se encontraron con otro hombre herido que afirmó que también había sido atacado esa mañana. Informó que fue golpeado y casi sofocado por el mismo sospechoso, quien luego robó su camioneta y sus pertenencias personales.

Los investigadores creen que el robo de furgonetas ocurrió primero, seguido del robo de autos. Más tarde, ambos vehículos fueron encontrados cerca de la escena de los informes iniciales.

Poco después, la policía local notificó a la Guardia Civil de un accidente en la Avenida del Alamillo que involucra el automóvil robado. El sospechoso, que parecía estar bajo la influencia de las drogas, había chocado con un vehículo estacionado. La policía lo arrestó en la escena.

El hombre combinó con las descripciones de los testigos de ambos asaltos anteriores. Supuestamente había conducido a alta velocidad a través de la ciudad, golpeando otro vehículo en movimiento e incluso entrando en el paseo marítimo solo para peatones de Puerto de Mazarrón antes de estrellarse nuevamente.

Durante una búsqueda, los oficiales recuperaron cinco teléfonos móviles robados, documentos, efectivo y tarjetas bancarias pertenecientes a varias víctimas. Se confirmó que tres teléfonos pertenecían a las víctimas de los robos violentos.

Las pruebas de toxicología confirmaron que el sospechoso estaba bajo la influencia del alcohol y las drogas. Además de los cargos de robo violento y daños a la propiedad, enfrenta múltiples violaciones de seguridad vial.

La investigación adicional reveló un tercer robo violento: según los informes, el sospechoso había seguido a un hombre a pie, lo atacó y estranguló hasta que estaba inconsciente, luego le robó su billetera, teléfono y tarjetas bancarias.

Debido a las lesiones sufridas en el accidente final, el sospechoso fue hospitalizado. Se enfrenta a múltiples cargos, incluido robo con violencia e intimidación, daños a la propiedad y graves violaciones de tráfico. Las víctimas adicionales aún pueden presentarse.