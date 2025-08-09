Jumilla prohíbe los festivales musulmanes en espacios públicos, salpicando la protesta en medio de las crecientes tensiones migrantes

Jumilla, en la región de Murcia de España, se ha convertido en el primer municipio en el país en prohibir el uso de instalaciones públicas para las celebraciones religiosas musulmanas, incluidos los festivales de Eid. El movimiento se produce en medio de tensiones aumentadas después de disturbios antimigrantes recientes en el cercano Torre Pacheco.

La controvertida moción, aprobada por el Ayuntamiento, fue propuesta por el conservador Partido Popular (PP) y apoyada por el Partido Vox de extrema derecha. Prohibe los eventos religiosos, culturales o sociales “ajenos a nuestra identidad” de tener lugar en espacios públicos como centros deportivos y salas cívicas, a menos que se organicen oficialmente por el gobierno local.

Jumilla tiene una población de alrededor de 27,000, con aproximadamente el 7,5% originada de países predominantemente musulmanes. Los críticos han condenado la decisión como un ataque discriminatorio y velado contra las tradiciones islámicas, advirtiendo que puede violar las protecciones constitucionales de España para la libertad religiosa.

Vox celebró el resultado en las redes sociales, declarando: “Gracias a Vox, se ha aprobado la primera medida para prohibir los festivales islámicos en los espacios públicos de España. España es y será siempre la tierra de los cristianos”.

La decisión sigue a los disturbios violentos en Torre Pacheco el mes pasado, donde varias personas resultaron heridas después de que un hombre de 68 años supuestamente fue agredido por tres hombres jóvenes de origen del norte de África, lo que provocó protestas antimigrantes.