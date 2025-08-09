Orihuela actualiza la flota de recolección de residuos con € 1.2 millones de inversiones y nuevos camiones para la costa

El Ayuntamiento de Orihuela ha lanzado una gran mejora a su servicio de recolección de residuos urbanos al presentar cuatro camiones de basura nuevos dedicados a Orihuela Costa. Esto marca el final de los años de dependencia de una flota obsoleta plagada de averías frecuentes. La fase inicial, valorada en € 1,279,333 y totalmente financiada por recursos municipales, incluye dos camiones compactadores de carga trasera (18 m³) y dos de carga lateral (26 m³). Un quinto vehículo se unirá a la flota la próxima semana una vez que se complete el registro.

Estos vehículos mejorarán significativamente la gestión de residuos en Orihuela Costa, hogar al más alto volumen de desechos del municipio, especialmente durante el verano. En la temporada alta, los cinco camiones operarán a lo largo de la costa, mientras que en la temporada baja, tres permanecerán en el área y se reasignarán dos para apoyar a los distritos rurales, permitiendo la flexibilidad estacional.

Los camiones, suministrados por Equipos Femazz, SL, incluyen sistemas modernos de seguimiento del GPS para mejorar la planificación y eficiencia de las rutas. La compañía completó la entrega dentro de los ocho meses.

El alcalde Pepe Vegara enfatizó la urgente necesidad de esta renovación: “Nuestra antigua flota estaba desactualizada y poco confiable, lo que condujo a retrasos frecuentes y una disminución en la calidad del servicio. Esta inversión responde a las demandas de larga data de los residentes y el personal para una flota moderna, segura y eficiente”.

Rocío Ortuño, concejal de desechos urbanos, agregó que los nuevos vehículos no solo mejoran la capacidad de recolección y reducen los tiempos de servicio, sino que también proporcionan mejores condiciones de trabajo para los operadores, algo que ella describió como una prioridad. “En verano, la población de Orihuela Costa se triplica, como con muchas ciudades costeras. Esto requiere un enorme esfuerzo en la gestión de residuos. El Ayuntamiento está haciendo su parte, pero la cooperación comunitaria es esencial”.

Ortunto también enfatizó la importancia de la responsabilidad cívica, recordar a los residentes que sigan las reglas de eliminación de residuos: “Respetar los tiempos y ubicaciones de recolección, y evitar el vertido ilegal, es fundamental. De lo contrario, los costos de limpieza aumentan para todos. Todos queremos una orihuela más limpia, y eso requiere la participación de todos”.

La adquisición de la nueva flota requirió una cuidadosa planificación técnica y administrativa, desde la redacción de documentos de licitación hasta la adquisición final, la transparencia y la relación calidad -precio.

Más control, mejor servicio

Los nuevos camiones están equipados con sistemas de compactación de próxima generación y tecnología GPS para racionalizar las operaciones y mejorar la supervisión. También vienen con una garantía de dos años para garantizar la confiabilidad durante las primeras etapas de despliegue cruciales.

Esta iniciativa complementa la reciente renovación y expansión de los 1,643 contenedores de desechos de Orihuela, un proyecto de 800,000 € que ha aumentado la capacidad de recolección en el centro de la ciudad, los distritos rurales y las áreas costeras.

En las próximas semanas, el Consejo planea adquirir seis vehículos de recolección de desechos más pequeños, con corriente en el proceso de licitación, a través de una inversión adicional de casi € 300,000. Estos movimientos forman parte de una estrategia más amplia para modernizar la gestión de residuos de Orihuela y proporcionar servicios públicos más limpios y eficientes.