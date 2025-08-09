Más de una docena de terremotos grabados en Torrevieja en una sola noche

El enjambre sísmico sacude el Mediterráneo:

IGN registra más de 12 temblores en menos de 12 horas, se sintió hacia el interior hasta Murcia

Una serie de terremotos frente a la costa de Torrevieja sacudió el mar Mediterráneo el lunes por la noche y las primeras horas del martes por la mañana, en lo que los expertos llaman un enjambre sísmico. Según el Instituto Nacional Geographic de España (IGN), se registraron al menos una docena de temblores en menos de 12 horas, afectando las áreas a lo largo de la costa de Alicante, incluidos Santa Pola y Guardamar del Segura.

El fenómeno, que implica una rápida sucesión de pequeños terremotos en la misma área, no es inusual para esta parte de España. El Las regiones de Vega Baja y Southern Costa Blanca se encuentran en una de las zonas más sísmicamente activas del país.debido a la colisión en curso entre las placas tectónicas euroasianas y africanas. Aunque los terremotos a gran escala son raros, los temblores menores son relativamente frecuentes y los residentes ocasionalmente se les recuerda la naturaleza sísmica de la región a través del movimiento del suelo leve pero notable.

El proyecto meteorológico y geofísico Meteorihuela informó en las redes sociales que la mayoría de los temblores ocurrieron entre 50 y 60 kilómetros en la costa, aunque algunos estaban significativamente más cerca de la tierra. A pesar de su distancia, varios terremotos fueron Sentidos por los residentes en Torrevieja, Orihuela e incluso partes de la región de Murciasegún lo informado por los usuarios en la plataforma de redes sociales X (anteriormente Twitter).

Mientras que la mayoría de los terremotos registrados tenían magnitudes entre 1.0 y 2.0, los más fuertes alcanzados magnitud 3.6. La mayoría estaban ubicadas a profundidades que van desde 15 a 35 kilómetros.

Aunque el grupo de terremotos puede parecer alarmante, los expertos enfatizan que es consistente con el Actividad sísmica natural de la región. “Sabes que vivimos en una zona de alta actividad sísmica, en constante evolución, como resultado de la colisión entre las placas eurasiáticas y africanas. Estos temblores son normales”, señaló Meteorihuela.

El IGN mantiene un sistema de alerta en tiempo real y una red de monitoreo sísmico en toda España, lo que permite a las autoridades e investigadores rastrear y evaluar los riesgos sísmicos de inmediato. Si bien no se ha informado de daño, el evento sirve como un recordatorio oportuno del necesidad de conciencia y preparación en áreas con riesgo sísmico elevado.