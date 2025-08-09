Las infecciones de Covid-19 se duplican en una semana, la comunidad valenciana alcanza los niveles más altos en un año

Después de meses de relativa estabilidad, las infecciones de Covid-19 en la comunidad valenciana han aumentado dramáticamente, alcanzando su nivel más alto en los últimos 12 meses. La región ahora está experimentando su octava semana consecutiva de casos crecientes, según los últimos datos del sistema de vigilancia de infección respiratoria aguda de la comunidad valenciana (Sivira-CV).

Para la semana del 21 al 27 de julio (semana 30 del año), la tasa de infección de Covid-19 aumentó bruscamente a 117.4 casos por cada 100,000 habitantes. Esto representa un asombroso aumento del 80% en comparación con la tasa de la semana anterior de 65 por 100,000. Es la primera vez que la tarifa excede los 100 desde agosto del año pasado.

El aumento en las infecciones se produce cuando las autoridades de la salud supervisan las tendencias de enfermedades respiratorias durante los meses de verano, generalmente una temporada baja para tales enfermedades. Mientras que los casos de Covid-19 están aumentando, los otros dos virus respiratorios principales rastreados por Sivira-CV, influenza y virus sincitial respiratorio (RSV), aumentan a niveles mínimos. Las tasas de influenza se encuentran en 7.9 casos por cada 100,000, y el RSV ha registrado cero, debido en gran medida a su naturaleza estacional y un aumento típico en otoño e invierno.

Los datos del hospital reflejan la tendencia de la comunidad, con la tasa de infección de Covid-19 en hospitales que se triplican en una semana, desde 0.6 a 1.9 por 100,000 habitantes. En contraste, las tasas hospitalarias para la influenza y el RSV siguen siendo bajas en 0.3 y 0 respectivamente.

A pesar del salto en los casos covid, la tasa general de infección respiratoria aguda (ARI) en la comunidad valenciana sigue siendo relativamente estable con 438.2 por 100,000 habitantes, ligeramente más altos que la semana anterior. Sin embargo, esta cifra sigue siendo significativamente superior al promedio nacional de 246.4 y refleja una tendencia continua a la baja desde el invierno.

Por del departamento de salud, las tasas de infección en todos los departamentos en Alicante oscilan entre 400 y 600 por 100,000, con las excepciones de Torrevieja y Elche-Crevillente, que informan cifras más bajas.

En respuesta al aumento de los casos de Covid-19, el Ministerio de Salud ha anunciado planes para expandir la cobertura de vacunación para las personas mayores en Alicante, a partir de octubre, en un esfuerzo por frenar aún más las poblaciones más vulnerables.