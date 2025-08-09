El Ayuntamiento de Orihuela lanza un programa de emergencia para la esterilización de gatos callejeros

El Ayuntamiento de Orihuelaa través de su Departamento de Saludha publicado una licitación pública para la implementación de un plan de acción de emergencia dirigido al esterilización, identificación, vacunación y desparasía de Gatos sin propietario en todo el municipio.

El contrato se divide en dos lotes y cubre un total de 640 gatos (320 hombres y 320 mujeres) de Colonias de gatos salvajes al otro lado de orihuela centrales distritos periféricosy Orihuela Costa. El presupuesto total para el proyecto es € 131,347.68 (IVA incluido)con € 81,714.33 asignados a Orihuela Costa y € 49,633.35 al centro de Orihuela y sus distritos.

Irene CeldránConsejero de Salud de Orihuela, declaró:

“Esta licitación es otro paso adelante en la implementación del Plan Municipal CAT, que cumple con nuestras obligaciones legales con respecto a la protección de los animales y garantiza el manejo adecuado de la salud de las colonias locales”.

Las empresas interesadas pueden enviar sus propuestas a través del Plataforma de contratación del sector público dentro 15 días de la publicación del anuncio.

Todos los procedimientos se llevarán a cabo en clínicas veterinarias dentro del municipio para minimizar el estrés para los animales. Además de la esterilización, cada gato será Microchado bajo la propiedad del Ayuntamiento, vacunado contra la rabia y otras enfermedadesy holgazado.

El contrato se ejecutará para 15 mesesterminando en 30 de noviembre de 2026con la opción de una extensión dependiendo de la disponibilidad de presupuesto.

Celdrán concluyó:

“Esta iniciativa no solo protege a los animales, sino que también mejora las relaciones del vecindario y contribuye a la salud pública”.