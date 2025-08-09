Después de años de quejas, Orihuela finalmente lanza € 2.3 millones de plan de reparación de carreteras

Los residentes dicen que las condiciones de la carretera son “peligrosas” y “descuidadas” a medida que comienzan los tan esperados obras de asfal.

Después de años de crecientes quejas, deterioro de las calles y los repetidos llamados a la acción, el Ayuntamiento de Orihuela finalmente lanzó un plan integral de € 2.3 millones de asfalting destinado a mejorar el grave estado de las carreteras en el centro de la ciudad, los distritos circundantes y el área costera. Las obras, otorgadas a la compañía involucrada, se llevarán a cabo durante un período de 12 meses.

De la inversión total, se dirigirán 1.3 millones € hacia las carreteras en el centro de la ciudad y los distritos rurales, mientras que 1 millón se han reservado para las zonas costeras descuidadas, donde se han documentado muchas de las peores condiciones.

Durante años, los residentes y las asociaciones de vecindarios han exigido una intervención urgente, particularmente a lo largo de la costa, donde los baches, las grietas y las superficies de carreteras se han convertido en la norma. En abril, la Asociación Unidos por la Costa lanzó un mapa interactivo que destaca 170 puntos de daño crítico en 14 vecindarios costeros, incluidos Cabo Roig, La Florida, La Zenia y Villamartín. El mapa dejó en claro lo que muchos residentes han insistido durante mucho tiempo: las carreteras no solo son antiestéticas, sino que en algunos casos peligrosas.

“Hemos esperado lo suficiente”

Si bien algunas reparaciones y parches menores se han llevado a cabo en los últimos meses, como en Torrezenia, donde finalmente se usó € 60,000 de un presupuesto participativo de 2019, muchas sienten que la respuesta ha sido demasiado pequeña, demasiado tarde.

“La situación ha empeorado durante años”, dijo un residente de Playa Flamenca. “Solo ahora, con el montaje de presión, realmente está sucediendo. Hemos esperado lo suficiente”.

El plan incluye resurgir calles, reparar hombros duros y mejorar las áreas de estacionamiento de la superficie. Los funcionarios de la ciudad dicen que la primera fase se centra en las áreas en las peores condiciones, con una segunda fase que ya está planeada para su inclusión en el próximo presupuesto municipal.

En el centro de la ciudad, el trabajo ha comenzado en las principales carreteras, incluida la Avenida Príncipe de Asturias y la Avenida Duque de Tamames, con los próximos trabajos planeados para la Avenida de la Estación y el Puente Puente Viejo, que se reaparecerá para replicar su aspecto original de toblestona. Se asignan alrededor de 300,000 € para estas áreas centrales, y las autoridades dicen que el trabajo estaba programado durante agosto para reducir la interrupción durante el período de verano más tranquilo.

Todavía más de la mitad sin abordaje

Si bien el Ayuntamiento dice que esta primera fase abordará casi la mitad de las áreas problemáticas identificadas, quedan las preocupaciones sobre cuánto tiempo llevará llegar al resto. El concejal de infraestructura, Víctor Valverde, confirmó que otro millón de euros ya está reservado para el trabajo futuro, pero no se ha dado una línea de tiempo específica para cuando todos los vecindarios se cubrirán.

El alcalde Pepe Vegara defendió el plan y elogió los esfuerzos de su administración, declarando: “Continuamos cumpliendo nuestros compromisos y estamos comenzando a ver los resultados del arduo trabajo de los últimos dos años”.

Sin embargo, para muchos residentes, especialmente aquellos en urbanizaciones costeras, el anuncio es agridulce. Las reparaciones son bienvenidas, pero la negligencia y los retrasos han dejado una impresión duradera.

“Hay mucho alcance por hacer”, dijo un residente de Lomas de Cabo Roig. “Esperemos que esta no sea otra promesa que se esfuerce después de algunas fotografías”.