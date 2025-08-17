Tragedia en la costa: a los nadadores de edad avanzada en Santa Pola

Un El hombre de 87 años perdió la vida en Levante Beach en Santa Pola el viernes por la mañana, después de ser sacado del agua sin responder. Los servicios de emergencia se apresuraron a la escena alrededor 11:00 amy un equipo médico de Samu realizó RCP y otras medidas que salvan vidas, pero lamentablemente, el hombre no pudo ser revivido.

El incidente se suma a una sombría cadena de ahogamientos en la provincia este mes. A principios de agosto, un El hombre de 21 años se ahogó en una piscina en Calpa El hombre de 76 años también murió en una piscinay otro nadador pereció en una playa de Calp. Las autoridades también recuperaron un cuerpo de una cala en Torrevieja, destacando los peligros tanto en el mar como en las piscinas.

Los servicios de emergencia continúan enfatizando la importancia de la vigilancia cerca del agua. Según el Ministerio Regional, Ahogar es la segunda causa principal de muerte accidental en niñosparticularmente en piscinas privadas, y puede suceder en tan poco como 40 segundos.

Los consejos preventivos incluyen nunca nadar solo, supervisar a los niños, evitar bucear desde alturas, esperar después de las comidas antes de nadar y prestar atención a todas las reglas de seguridadincluso en áreas salvavidas. Las autoridades instan a los locales y turistas a permanecer alerta para evitar nuevas tragedias.