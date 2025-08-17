Los jefes del consejo en Calp están hartos de que el personal tira de enfermo, y ahora están trayendo guardias de seguridad para espiar a los funcionarios públicos.

Con el absentismo corriendo a un fuerte 10% entre casi 500 trabajadoresLa alcaldesa Ana Sala ha tenido suficiente. Ella ha ordenado un contrato de vigilancia de dos años para vigilar a los empleados públicos que dicen que están demasiado enfermos para trabajar. Cualquier persona realmente enfermo no tiene nada que temer, insiste, pero aquellos que balancean el liderazgo pronto podrían obtener un golpe inesperado en la puerta.

“No podemos permitirnos este nivel de licencia por enfermedad”, fumó el alcalde, señalando los informes que muestran que las cifras de Calp están muy por encima del promedio del sector público. “Algunas ausencias son reales, pero otras claramente no lo son. Esto tiene que detenerse”.

La fila sobre “Skiver Spies” ya está furiosa en España. Hace solo unas semanas, el Consejo Fuyengirola causó un alboroto después de gastar 18,000 € en detectives privados al personal de sombra sospechoso de falsificar enfermedades. Los sindicatos criticaron la medida como trabajadores tratantes como delincuentes, pero los ayuntamientos argumentan que los contribuyentes están pagando el proyecto de ley por cada día de enfermedad falso.

Ahora Calp está siguiendo su ejemplo, y los lugareños están preguntando: ¿serán detectives de gumshoe, guardias uniformados o ambos vigilando a los trabajadores del consejo? Una cosa es segura: tirar de un enfermo en Calp está a punto de ponerse mucho más difícil.