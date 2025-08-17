Desfile de verano y festivos causan el caos de tráfico en Torrevieja

El pico de la temporada turística y el esfuerzo del Ayuntamiento de Torrevieja para ofrecer entretenimiento gratuito en el centro de la ciudad con el desfile de verano combinado el viernes por la tarde, las vacaciones de Virgen de Agosto, para crear una congestión de tráfico importante, particularmente alrededor del nuevo estacionamiento de Puerto entre las 11 p.m. y las 2 de la mañana.

Docenas de conductores se encontraron atrapados en la instalación de estacionamiento subterráneo, que posee 600 espacios, mientras intentaban irse justo cuando el desfile estaba terminando. Algunos estuvieron atrapados hasta dos horas antes de que pudieran salir, creando momentos tensos entre los conductores frustrados. El aire dentro de los autos estaba pesado con escape de los vehículos con ralentización, aire acondicionado que funcionaba a plena explosión, bocina y confrontaciones verbales.

Aunque el servicio de emergencia 112 de Generalitat recibió numerosas llamadas, no fueron enviados a la policía local o la guardia civil, ya que se consideró puramente un problema de tráfico.

El personal del estacionamiento, que abrió hace solo unos meses, era impotente para aliviar la situación porque la rotonda de acceso en Plaza Waldo Calero estaba completamente bloqueada por el tráfico de la ciudad. El estacionamiento presenta un diseño inusual: tanto la entrada como la salida comparten el mismo punto, con dos carriles para ingresar y solo uno para salir.

Factores de congestión

El concejal de seguridad Federico Alarcón reconoció que varios factores contribuyeron a la situación. Primero, podría decirse que fue el día turístico más ocupado de 2025, coincidiendo con el desfile de verano. A partir de las 10 pm, el desfile impidió que el tráfico se desviara a lo largo de la calle Ramón Gallud, la ruta alternativa principal para la policía local, mientras que Vista Alegre, Marina Salinas y los nuevos estacionamientos de Puerto ya estaban llenos.

Las tres instalaciones estaban completamente a capacidad. El desfile terminó en una etapa en el Vista Alegre Promenade, mientras que los vehículos continuaron intentando llegar a Marina Salinas, a pesar de estar lleno.

Un semáforo permite a los peatones cruzar la calle Ramón y Cajal porque la construcción de puertos eliminó la pasarela peatonal a lo largo de Paseo de la Libertad, pero este lugar ha generado atascos de tráfico pesado diariamente este verano.

Alarcón explicó que los oficiales de policía locales estaban estacionados en la rotonda de Aduana durante varias horas para administrar el tráfico y, una vez que terminó el desfile, los vehículos fueron redirigidos a la calle Ramón Gallud. También enfatizó que este verano, la coordinación entre los estacionamientos y la policía local ha mejorado para desviar el tráfico cuando los lotes están llenos.

Medidas para reducir la congestión

El Ayuntamiento está trabajando en varias medidas para evitar que el hacinamiento del verano dañe la imagen turística de la ciudad. Estos incluyen lotes de “estacionamiento y viaje” periféricos de apertura con un transporte público eficiente, que actualmente es inadecuado, y completando la construcción de puertos. Los planes también implican crear una zona de baja emisión y regular el estacionamiento con áreas de “zona azul”, principalmente en el centro de la ciudad.

Además, la rotonda de acceso actual en Plaza Waldo Calero deberá ser reemplazada para aumentar la capacidad. La reurbanización del puerto elimina el acceso a Marina Salinas y La Lonja a través de la Avenida de la Libertad, dejando incierta la futura situación de tráfico del área. El mismo punto que causó el estancamiento del viernes eventualmente manejará el tráfico desde el estacionamiento de la Puerto, Marina Salinas y los camiones pesados que sirven al mercado de pesca.