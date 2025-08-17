Verano 2025: La ley de Murphy causa estragos en la Orihuela Costa

Artículo de opinión reproducido y traducido de Información de diario

Por Tomás Moreno y Eliseo Sastre

Como todos sabemos, la ley de Murphy establece que Si algo puede salir mal, saldrá mal.

Ese principio se aplica perfectamente a Orihuela Costa este verano, a la mitad del término actual del gobierno (PP y VOX), porque en lugar de mejorar, en comparación con años anteriores, la situación se ha deteriorado notablemente.

En el apogeo de la temporada de verano, con más de 100,000 residentes en Orihuela Costa, ninguno de los servicios municipales básicos cumple con los estándares mínimos de calidad.

Los servicios críticos como la limpieza de las calles, la recolección de residuos, el pavimento y la señalización de la carretera, la iluminación pública, el mantenimiento de espacios verdes y los parques infantiles, e incluso las playas, están fallando espectacularmente.

Los hechos hablan por sí mismos:

calles sucias y malolientes con asfalto empapado en lixiviado y sin lavado de calles; Muy pocos contenedores de desechos, la mayoría de ellos viejos y reemplazados lentamente y al azar; basura acumulándose debido a los contenedores desbordantes; vertido no controlado de muebles y desechos de jardín; Los vecindarios se fueron en la oscuridad durante semanas; Los lechos secos de los ríos se quedaron sin estar claros, creando graves riesgos de incendios e inundaciones; La señalización de carretera peligrosamente pobre, que afecta la seguridad del tráfico; malas hierbas que se hacen cargo de las aceras y las carreteras; playas descuidadas con instalaciones deterioradas; parques abandonados y parques infantiles; y más de 31 accidentes de tráfico reportados a la policía local, causados por baches en carreteras públicas. Mientras tanto, las quejas de los residentes en las redes sociales se hacen más fuertes todos los días.

Varios factores comunes explican el mal estado de estos servicios:

a) Un departamento de costa y playas cuyo concejal, el Sr. Mestre, no cumple con sus responsabilidades. Más allá de quejarse al alcalde por falta de tareas, ni siquiera ha logrado mantener las playas en condiciones decentes, son peores que nunca.

b) La falta de voluntad política para asignar más personal, equipos y recursos a la costa, a pesar del hecho de que genera 15 millones de euros más de lo que recibe.

c) Una fuerza policial con poco recursos, incapaz de hacer frente al aumento del crimen y el comportamiento antisocial.

d) La inversión escasa y la ejecución dolorosa del presupuesto, por ejemplo, la reparación muy necesaria de las barandas en Playa Flamenca no se completará hasta mediados de septiembre como muy pronto.

e) La ausencia de descentralización administrativa, lo que significa que no se encuentran centros de toma de decisiones en la costa para administrar, planificar y supervisar la ejecución de servicios básicos.

La incapacidad del gobierno para ofrecer mejoras en servicios o inversiones contrasta fuertemente con su hiperactividad en la gestión de ciertos servicios a través de compañías municipales (¿no se suponía que este fuera el enfoque de la izquierda?) Y contratando a coordinadores y asesores, hinchando la nómina municipal con fieles nombrados.

Los únicos “brotes verdes” que podemos señalar en la administración de este gobierno son las malas hierbas, algunas más de medio metro de altura, brotando en todas las aceras y calle, convirtiendo nuestra ciudad en una jungla adecuada para un conjunto de ciencia ficción. Vale la pena recordar que el actual alcalde, antes de asumir el cargo, dijo públicamente que no podía entender cómo algo tan “simple” como la limpieza de malezas no se estaba haciendo. Lo peor que un político puede hacer es romper su palabra y engañar a los votantes.

Los residentes de Orihuela Costa están cansados de esperar, año tras año, para mejorar los servicios básicos e infraestructura, mejoras que no han llegado, incluso más de dos años después del término del gobierno actual. En cambio, sufrimos la constante frustración de los políticos que repetidamente no cumplen sus promesas a la costa.

Orihuela Costa necesita una alternativa cívica, libre de agendas personales y dogma, uno centrado únicamente en los intereses de los residentes y en revertir la disminución que estamos viviendo.

Tomás Moreno y Eliseo Sastre son presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Asociación de Vecinos Unidos por la costa.