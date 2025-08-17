El periódico líder 18 de agosto 25 – Edición 1089

El Consejo de Orihuela ha anunciado planes detallados para un segundo centro de atención médica en Orihuela Costa, a pesar de no tener la autoridad necesaria para comenzar la construcción. ¿Podría ser solo otro ejercicio de relaciones públicas que nos preguntamos?

Existe la preocupación por el aumento en los casos covid en la provincia de Alicante, aunque, afortunadamente, solo una pequeña fracción de casos requiere hospitalización, y el Ayuntamiento de Alicante ha acusado al gobierno central español de hacer la vista gorda ante el problema persistente “Top Manta”, donde los vendedores ambulantes ilegales venden bienes de contrabuido a lo largo de los ocupados marítimos turísticos.