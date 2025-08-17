El Consejo de Orihuela ha anunciado planes detallados para un segundo centro de atención médica en Orihuela Costa, a pesar de no tener la autoridad necesaria para comenzar la construcción.

El plan oficial para la instalación, que se construirá en una parcela de 12,000 metros cuadrados cerca de la frontera con Torrevieja, describe una variedad de servicios que incluyen medicina familiar, pediatría, atención de maternidad, rehabilitación, salud sexual y radiología.

Si bien su apertura aún se estima a tres o cuatro años de distancia, el popular gobierno de coalición de fiestas VOX eligió publicitar el proyecto en agosto, una época en que la población del área de 30,000 residentes aumenta significativamente con el turismo, creando una alta demanda de atención médica en el único centro existente en Aguamarina.

Obstáculos administrativos y ejecución del proyecto

La construcción de este nuevo centro de atención médica requiere un largo proceso administrativo, que aún no ha comenzado.

El Ayuntamiento primero debe obtener una delegación efectiva de autoridad del Ministerio de Salud Regional para hacerse cargo de la ejecución del proyecto. Solo después de este paso crucial, el Ayuntamiento puede proceder con el diseño, la aprobación y la posterior licitación del proyecto y la adjudicación del contrato de construcción, además de asegurar el financiamiento.

Ninguno de estos pasos se ha completado todavía. La única acción oficial hasta la fecha es un decreto del gobierno regional, firmado en julio, que describe cómo los municipios pueden solicitar esta autoridad. En contraste, otras ciudades como Burriana y Santa Pola ya han solicitado formalmente la delegación de autoridad para sus propios proyectos de atención médica.

Reacción pública y detalles del proyecto

La concejala de salud, Irene Celdrán, junto con los concejales de planificación urbana y la costa, realizó una visita en el lugar a la ubicación futura del Centro de Salud, que se encuentra a unos seis kilómetros de las instalaciones actuales en el área de Villa Rosa.

Celdrán enfatizó que el nuevo centro es absolutamente esencial para los residentes locales y será una de las instalaciones más integrales y modernas de la comunidad valenciana.

El plan también detalla que el nuevo centro reemplazaría un proyecto presupuestado previamente para expandir el Centro de Salud existente.

El plan funcional Para la nueva instalación, describe su capacidad y especialización, incluidas múltiples áreas clínicas, administrativas y de apoyo. Esto incluye un área de atención primaria con salas de consulta para medicina familiar, pediatría y enfermería; un área de servicios para pacientes para administración e información; y un área de servicios generales.

Además, habrá unidades de apoyo especializadas para la salud dental, la salud de las mujeres (sexual y reproductiva), la rehabilitación y la radiología. A Punto de cuidado continuo También proporcionará horas extendidas.

Sin embargo, según la información proporcionada, parece muy plausible que el anuncio sea solo otro ejercicio de relaciones públicas diseñadas para aliviar la presión sobre el Ayuntamiento de Orihuela. El momento del anuncio, los detalles publicados y la falta de progreso concreto apuntan a esta posibilidad.

El anuncio se realizó durante el pico de la temporada turística en agosto, cuando la población de Orihuela Costa explota y el único centro de salud existente está bajo una tensión inmensa.

Al anunciar un plan integral para una segunda instalación moderna, el consejo puede parecer proactivo y receptivo a una necesidad pública crítica. Esto sirve para desviar las críticas inmediatas y administra la percepción pública, ofreciendo una promesa de alivio futuro en lugar de abordar los problemas de capacidad actuales.

El consejo ha detallado un plan altamente específico y ambicioso para una instalación de 12,000 metros cuadrados con numerosos servicios especializados, sin embargo, ni siquiera ha dado el paso fundamental de solicitar formalmente la delegación de autoridad del gobierno regional.

Esta inacción administrativa, especialmente cuando se contrasta con otros municipios que ya han realizado tales solicitudes, sugiere que el consejo está priorizando el impacto político del anuncio sobre su ejecución práctica. El proyecto enfrenta un proceso administrativo largo y complejo que podría llevar años, y el consejo ni siquiera ha comenzado el primer paso.

El escepticismo de la Asociación local de vecindad de la UNIDOS por la Costa, que señaló la historia de retrasos administrativos del Consejo en proyectos mucho más simples, respalda aún más la opinión de que este es otro movimiento de relaciones públicas.

Proporciona al consejo una respuesta preparada a futuras quejas: pueden señalar el nuevo centro “planificado” como prueba de su compromiso, incluso si pasan los años sin ningún innovador. Esta táctica a menudo es utilizada por los organismos políticos de Orihuela para demostrar acción y compromiso sin tener que ofrecer resultados inmediatos y tangibles.