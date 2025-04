Cuatro casas destruidas por incendio en Orihuela Costa – llamadas renovadas para el servicio de bomberos local

Español Holandés Francés Alemán Bokmål noruego Polaco sueco

Un incendio grave que estalló el lunes por la mañana en la intersección de Calle Victoria y Paraná en Orihuela Costa ha dejado cuatro casas severamente dañadas. El incendio comenzó en un apartamento del segundo piso y se extendió rápidamente a una unidad adyacente, así como dos apartamentos más en el tercer piso.

Los equipos de bomberos de Torrevieja y Orihuela fueron enviados a la escena después de que se planteó la alarma a las 9:06 a.m., sin embargo, debido a la distancia significativa del incidente, las llamas ya se habían afianzado cuando llegaron. Los bomberos actuaron rápidamente para controlar y contener el incendio, extinguiéndolo oficialmente a las 10:32 am

Al menos una de las casas afectadas estaba ocupada, pero afortunadamente, no se informaron heridos. No obstante, el personal médico de emergencia atendió a los residentes que sufrían ansiedad y shock.

En respuesta a este incidente, el consorcio movilizó una unidad de la sede de comando (UMH), un departamento de bomberos urbano pesado (BUP), un camión con escalera de bomberos, un sargento, un cabo y seis bomberos de las estaciones de bomberos de Torrevieja y Orihuela.

Este incidente se produce solo unos días después de un incendio separado en Orihuela Costa, en el que un vehículo fue completamente destruido. Ese incendio también fue manejado por bomberos desde fuera del área, quienes lograron evitar que se extendiera a la vegetación cercana.

Si bien los esfuerzos de las tripulaciones de bomberos han sido ampliamente elogiados, los tiempos de respuesta han vuelto a ser escrutinales. Las asociaciones de residentes locales y los grupos políticos expresaron su preocupación por los retrasos causados ​​por las largas distancias que los vehículos de emergencia deben viajar para llegar a la zona costera, ya que renovaron sus largos llamamientos para la creación de un servicio de bomberos dedicado con sede en Orihuela Costa.

Los defensores locales argumentan que el centro de emergencia de La Zenia, concebido originalmente como un centro de servicio completo, debería albergar su propio equipo de bomberos permanentes.

A pesar de una creciente población y un número creciente de emergencias, Orihuela Costa todavía depende de las estaciones de bomberos ubicadas en la ciudad de Orihuela y Torrevieja, los cuales están a varios kilómetros de distancia.

Durante años, los residentes y las organizaciones locales han exigido una mejor infraestructura de emergencia, particularmente dada la población de los turistas y la afluencia estacional del área. Con incidentes repetidos que involucran incendios, emergencias médicas y accidentes de tráfico, muchos ahora creen que la situación ha alcanzado un punto crítico.

La falta de una unidad de bomberos local dedicada, dicen, ya no es solo una supervisión logística, es un riesgo para la seguridad pública. A medida que aumenta la frustración, los líderes de la comunidad insisten en que la pregunta ya no es si Orihuela Costa necesita su propio servicio de bomberos, sino por qué todavía no tiene una.

Imágenes cortesía del consorcio de incendios Alicante

