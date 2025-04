Desde superhéroes hasta guerras espaciales: los edificios de Calatrava toman el centro del escenario en Hollywood

Entre noviembre de 2024 y abril de 2025, se llevaron a cabo dos principales producciones cinematográficas que emplean edificios diseñados por el arquitecto valenciano Santiago Calatrava.

En Oviedo, Asturias, el Palacio de Exposiciones y Congresos, también conocido como El Calatrava, se convirtió en las Naciones Unidas para la película The Fantastic Four: First Steps.

El salón de este edificio de ciencia ficción aparece en el trailer de la película cuando un periodista le pregunta a Pedro Pascual si están a salvo, una escena filmada en noviembre de 2024.

En abril de 2025, Johnny Depp se encontró que disparó el día de disparo en Tenerife, donde el auditorio de Tenerife “Adán Martín” se encuentra en la zona portuaria de la capital de la isla, Santa Cruz, que evoca la ópera de Sydney, aunque curiosamente representa a Zurich en la película.

El mismo edificio se había utilizado previamente en la serie The One, una historia de ciencia ficción sobre ADN con la apertura de la serie en el Auditorio, donde Rebecca ofrece una conferencia que explica su proyecto para encontrar a las personas su pareja perfecta.

Un trabajo menor de Calatrava y una película menor fue Faust: Love of the Damned (2000), filmado en gran parte en Barcelona.

Una de las gemas arquitectónicas de la película, que aparece en los créditos iniciales y más tarde, como el escenario de la oferta suicida de Jasper y la reunión con el diablo (o M, como lo llaman quizás con un guiño y un guiño a Bond, James Bond) es el puente Bach de Roda, que cruza una línea de tren y se une

Aunque el puente tiene su terreno aumentado por técnicas digitales, la estructura básica del primer puente importante de Santiago Calatrava está intacta.

La Torre, ubicada en Montjuïc, parte del Parque Olímpico de Barcelona, ​​fue construida para transmitir los Juegos Olímpicos de 1992.

Sin embargo, el edificio más popular de Calatrava entre los cineastas es, sin duda, la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CAC), un centro de ocio de destacada complejidad arquitectónica diseñada por Salvador Calatrava, Félix Candela, José María Tomás Llavador, Alberto Domingo y Carlos Lázaro.

La idea comenzó ya en 1989, y no fue hasta 1998 que se abrió el primer edificio, el hemisféric, un cine 3D.

Desde entonces, se ha agregado un Museo de Ciencias, una ópera, un oceanográfico y un centro deportivo, así como el Umbracle, una exposición al aire libre y un centro de conciertos sobre el estacionamiento.

La ‘ciudad’ es una gran atracción para los turistas, pero también para los productores de cine y series, así como para la industria publicitaria.

Di Di Hollywood (2010) protagonizó a Elsa Pataky y contó la historia de una actriz española que la hace grande en los Estados Unidos

Hacia el final de la imagen, con di di (Pataky) ahora una superestrella, está en Valencia para el estreno de su nueva película ‘Pacific’. El estreno en realidad tiene lugar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, incluidas las tomas interiores de la proyección dentro de la ópera y los exteriores del Hemisférric.

Tomorrowland (2015) protagonizada por George Clooney y en la filmación de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACS) tuvo lugar en enero de 2014 con Clooney unido por el coprotagonista Hugh Laurie.

La ‘ciudad’ a menudo es difícil de reconocer, pero hay cuatro puntos en los que podemos identificar la arquitectura de ciencia ficción de Santiago Calatrava de Valencian.

Cuando Casey finalmente llega a la ciudad a través del campo de Wheatfield, se encuentra allí.

Después de un viaje en tren, el CAC también es reconocible, especialmente la fachada del Museo de Ciencias.

Cuando la nave espacial escapa de la Tierra y se estrella contra el CAC, vemos el planeta en ruinas.

Cuando Clooney (Frank) se estrella contra un lago, después de destruir la máquina malvada al final de la película, vemos el edificio de la primera construcción del complejo, el hemisferic abovedado, donde tuvo lugar el estreno internacional de Tomorrowland.

En Bill y Ted Face the Music (2020) Keanu Reeves protagoniza una actualización de una vieja historia sobre dos rockeros que intentan salvar al mundo.

Aunque se filmó completamente en Louisiana, San Dimas, ambientada en el año 2720, es de hecho la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CAC) de Valencia, aunque esta vez las estrellas se quedaron en casa e hicieron todo en la pantalla verde, mientras que el complejo de ciencia ficción de Valencia estaba acolchado con algunos CGI serios. Un ejemplo de el relleno fue agregar la Torre de Comunicaciones Montjuïc de Calatrava, ubicada en el Parque Olímpico de Barcelona y construido para transmitir los Juegos Olímpicos de 1992. La torre también aparece brevemente en la mini serie ‘EE. UU.’ (2020).

CAC representa el hogar de los grandes, dirigido por Holland Taylor, la madre de Charlie Sheen en dos hombres y medio.

Muchas series se han dado cuenta de que el CAC proporciona un telón de fondo increíble. En Westworld, el CAC toca el cuartel general de alta tecnología de la Corporación Delos, donde vemos a Charlotte Hale (Tessa Thompson) aterrizando en helicóptero.

Una de las series de televisión más antiguas y exitosas, Doctor Who, utilizó el CAC en 2017 para un episodio de la legendaria serie británica. Desde 1963, el médico que viaja en el tiempo ha cambiado las identidades 12 veces, y Peter Capaldi lo jugó en ese momento. De hecho, el primer episodio se proyectó el día después del asesinato del presidente Kennedy.

Pero Valencia no se sentía a sí misma, ya que el complejo futurista de la ciudad de las artes y las ciencias representaba a la colonia Gliese 581 D, donde, según la revista de la BBC, Radio Times: “El arquitecto Santiago Calatrava … creó una casa de ópera como una nave espacial; un cine IMAX que se parece a un ojo gigante; un museo científico;

‘Intergalactic’ es una serie Sky, aunque la dejaron después de una temporada.

Un grupo de prisioneros escapa mientras son exiliados, y luego comienzan a luchar por su libertad en algunos lugares desolados, como los desiertos de Tabernas, Almería y Gorafe, Granada.

Sin embargo, su punto de partida es el CAC mucho más agradable, con todos los aditivos CGI habituales, que representan un Londres futurista.

En el episodio 3 de Citadel, una historia de espías con sus recuerdos borrados, Wendell es arrestado y filmado. Esto tiene lugar en el Umbracle, una espectacular explanada de jardín y una zona de exhibición, parte del complejo CAC.

Hay una vista aérea nocturna del CAC en el episodio 6 y en el episodio 8 de Rebecca Harper, el golpe de estado en Palau des Arts, también conocido como la ópera.

La segunda visita a Valencia tiene lugar en el Episodio 5, donde vemos una vista aérea de la ciudad de las artes y las ciencias.

En el episodio 6, el CAC, y especialmente la ópera, es el escenario para el rescate de su hija de Mason y Nadia.

Casi nadie acusaría a George Lucas de ordeñar un caballo muerto, y prácticamente todos están de acuerdo en que Star Wars realmente necesitaba una precuela para deshonrar uno. Sin embargo, lo que no hay duda es que Andor no se trata de dinero, se trata del arte.

En marzo y abril de 2023, Lucasfilms descendió sobre la ciudad de Valencia para filmar escenas para la segunda temporada de Andor, y la ciudad de las artes y las ciencias fue el centro de atención.

Nuestro agradecimiento a www.moviesmadeinspain.com por esta información.