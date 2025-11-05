Alicante apunta más alto en el mercado del Reino Unido con la apertura del World Travel Market en Londres

Los destinos de la provincia de Alicante han afinado sus estrategias turísticas para atraer aún más visitantes del Reino Unido, un mercado que ya representa más de Tres millones de turistas y más del 30% del total de pernoctaciones. en la región. Y los líderes de la industria creen que todavía hay espacio para crecer.

Hoy, martes 4 de noviembre, el Inaugurada la World Travel Market (WTM) en Londres —el equivalente en la industria del turismo a la final de la Liga de Campeones—un escaparate crucial para un sector que representa más de El 15% del PIB de Alicante. Si bien los participantes estudiarán las tendencias y rivales globales, el objetivo de Alicante es claro: fortalecer los lazos con el Reino Unido, un mercado apreciado por su Lealtad, poder adquisitivo y crecimiento constante. en todos los indicadores.

Los números cuentan la historia.

El año pasado, tres millones de turistas británicos visitó Alicante. Uno de cada tres pasajeros en el aeropuerto Miguel Hernández de Alicante-Elche portaba pasaporte británico. En Benidorm supusieron casi la mitad de todas las pernoctaciones.

Los datos actualizados de 2025 muestran que del 15,3 millones de usuarios de aeropuertosmás que cinco millones eran británicos. Entre enero y julio, 1,6 millones de visitantes británicos hecho 11,3 millones de pernoctaciones con una duración media de 5,4 díassegún datos del Patronato de Turismo de la Costa Blanca.

“El mercado del Reino Unido sigue siendo la columna vertebral de nuestra economía turística”, dice jose mancebodirector del Patronato Provincial de Turismo. “El año que viene seguiremos trabajando para fortalecer el valor percibido y mantener la conectividad aérea con más de veinte aeropuertos británicos. No se trata de competir en precio, sino en la calidad de la experiencia”.

Desestacionalización del turismo sigue siendo una máxima prioridad. Fede Fusterpresidente de la asociación hotelera hosbecestima que el mercado británico genera más 3.000 millones de euros de ingresos cada año y desempeña un papel vital en la ampliación de la temporada turística. “Aproximadamente la mitad de las reservas británicas se realizan a través de operadores turísticos”, señala, “lo que nos da una base sólida pero también espacio para crecer”.

Sin embargo, Leire Bilbaogerente de Visita Benidormseñala que agencias de viajes en línea (OTA) se han convertido en actores clave. “Después de la pandemia, los viajeros querían garantías: salidas confirmadas, cancelaciones cubiertas y confianza en el servicio. Por eso han aumentado las OTA”.

En Aeropuerto de Alicante-Elchelas previsiones respaldan el optimismo. Director Laura Navarro confirma que el mercado británico será fundamental para la próxima expansión del aeropuerto. “Dado su tamaño, el nuevo muelle de embarque incluirá un área de control fronterizo centralizado para manejar eficientemente el futuro tráfico no Schengen”, dice.

Hasta ahora, los datos de 2025 respaldan las perspectivas optimistas: las pernoctaciones de turistas británicos han aumentado en casi todos los segmentos. La Costa Blanca continúa diseñando y ofreciendo experiencias de ocio que hacen que los viajeros del Reino Unido regresen, desde escapadas de mitad de período hasta escapadas invernales.

para lo nuevo temporada de vuelos de inviernolas compañías aéreas han aumentado el número de plazas disponibles entre Alicante y el Reino Unido en 8,8%ofreciendo casi 2,6 millones de asientos al otro lado de 52 rutas – cuatro más que el año pasado. Londres sigue siendo el principal mercado emisor y sigue creciendo 13,7% interanualcon vuelos que ahora unen Alicante con 19 ciudades británicas.

Para adaptarse al aumento, Aena ha introducido sistemas mejorados de control de pasaportes, nuevas salas VIP y personal adicional. “Estamos trabajando estrechamente con la Policía Nacional para garantizar una experiencia fluida”, explica Navarro. “La implementación gradual va bien y el sistema debería estar en pleno funcionamiento para 10 de abril.”

Con una conectividad más fuerte, nueva infraestructura y un enfoque renovado en la calidad, Alicante se dirigió al World Travel Market de Londres con la esperanza de garantizar que el Historia de amor británica con la Costa Blanca no sólo perdura, sino que se profundiza.