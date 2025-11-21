¡APRENDIERON A UNA PANDILLA DE PEGAMENTO GEORGIANA EN TORREVIEJA!

Detenidos cinco sospechosos tras 26 registros domiciliarios silenciosos y hábiles en Elche y Cartagena

Una banda de ladrones georgianos de alta tecnología ha sido aplastada por la Policía Nacional de España después de aterrorizar a la Costa Blanca con un espeluznante truco de “hilo de pegamento” para elegir a sus objetivos. El equipo, con base en Torrevieja, recorrió Alicante y Murcia explorando casas vacías, dejando un hilo de pegamento invisible en los marcos de las puertas para comprobar si alguien entraba o salía.

Si el pegamento permanecía intacto, los delincuentes regresaban en plena noche armados con dispositivos de robo de nivel profesional. Usando técnicas al estilo de James Bond como chocando, llaves magicase incluso fabricando llaves falsas perfectas a partir de impresiones de metal, se colaban en las casas sin hacer ruido ni rasguño.

La ola de crímenes terminó cuando los agentes capturaron a cuatro miembros con las manos en la masa a las 3 de la madrugada en Cartagena. Las redadas en tres propiedades de la región descubrieron un tesoro escondido: relojes de lujo, montones de joyas, teléfonos móviles, dinero en efectivo y un completo juego de herramientas con equipo para robos, además de tres coches de fuga.

Los cinco miembros, de entre 29 y 55 años, están tras las rejas y acusados ​​de 26 robos. Un juez ordenó su encarcelamiento inmediato y calificó sus métodos de “altamente profesionales” y “particularmente peligrosos”.