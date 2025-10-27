ARI 2025 reúne a la élite mundial en cirugía refractiva, de cataratas y de córnea

El Dr. Jorge Alió dirigió este congreso online, que se celebró la semana pasada con 124 expertos en oftalmología nacionales e internacionales

Durante tres días, las jornadas abordarán la miopía infantil, la inteligencia artificial en el diagnóstico ocular, el tratamiento del queratocono, las lentes EDOF de última generación y el glaucoma, entre otros temas de interés.

Alicante vuelve a consolidarse como epicentro mundial del conocimiento en oftalmología con el 23 Congreso Alicante Refractive International (ARI), un evento 100% online que ha comenzado hoy y se prolongará hasta el 25 de octubre, bajo la dirección científica del Prof. Jorge Alió. Este encuentro, consolidado como uno de los congresos digitales más relevantes en cirugía del segmento anterior, reunirá a 124 expertos, 54 nacionales y 70 internacionales, y ofrecerá un completo programa de formación gratuito, disponible en español e inglés.

“Se trata probablemente del congreso online más importante de Europa, e incluso del mundo, sobre temas relacionados con la cirugía y el estudio del segmento anterior del ojo: córnea, cataratas, lentes intraoculares, defectos quirúrgicos y glaucoma”, explica el catedrático de Oftalmología e Investigador Honorario de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.

El formato digital de ARI 2025 rompe barreras geográficas y temporales, facilitando el acceso a profesionales de todo el mundo a través de su exclusiva plataforma de educación médica. En su última edición, el congreso atrajo a 29.300 visitantes de países como India, Arabia Saudita, México, Alemania y Estados Unidos, lo que lo convierte en una plataforma global para la educación continua.

La edición de este año incluye doce sesiones temáticas, organizadas en cinco áreas principales: novedades en optometría clínica, córnea y superficie ocular, cirugía del segmento anterior, cirugía refractiva y, finalmente, cirugía del cristalino y lentes intraoculares. Se tratarán temas de actualidad como la progresión de la miopía infantil, la inteligencia artificial en el diagnóstico ocular, nuevas técnicas para el tratamiento del queratocono, las lentes EDOF de última generación y el abordaje del glaucoma desde una perspectiva basada en lentes.

Entre los oradores confirmados se encuentran nombres destacados como David Chang (EE.UU.), Farhad Hafezi (Suiza), George Waring IV (EE.UU.), Courtney Kraus (EE.UU.), Shady Awwad (Líbano), Burkhard Dick (Alemania), Rafael Barraquer (España) y Renato Ambrósio JR (Brasil), entre muchos otros. Todos ellos compartirán avances clínicos, estudios multicéntricos, experiencias quirúrgicas y casos clínicos de alta complejidad.

Esta conferencia se retransmite desde Vissum Miranza Alicante, con el apoyo académico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. Está vinculado al curso universitario online ‘Curso de Cirugía Clínica Refractiva, Cataratas y Corneal’, acreditado con créditos ECMECs de Formación Médica Continua a nivel europeo. Este curso, con más de doce años de duración, refuerza el compromiso del Dr. Alió y su equipo con la innovación, la calidad docente y el acceso abierto al conocimiento científico.

Cabe mencionar que en el cartel de este año aparece el dibujo ‘La mirada verde’ de Mika Rodríguez de Linares Yoneda, niña premiada en el IV Concurso ‘Miradas Infantiles’ 2023 organizado por la Fundación Jorge Alió. Esta es una muestra más de su implicación en temas relacionados con la oftalmología y la visión a través de las distintas áreas de su trabajo.

Con ARI 2025, la oftalmología española vuelve a proyectarse al mundo desde Alicante con un modelo de congreso pionero, dinámico y accesible que ofrece una experiencia formativa de alto nivel sin necesidad de desplazarse. Una oportunidad para descubrir lo último en las áreas de las ciencias de la visión y estar al día de las novedades oftalmológicas actuales, tanto clínicas como quirúrgicas. Liderar el diálogo sobre innovación y personalización terapéutica en salud visual.

PARA MÁS INFORMACIÓN 966 615 333 // www.doctorjorgealio.com