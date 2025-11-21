Cabello rosado, gran corazón: 10 años de sensibilización sobre el cáncer

Un hombre local celebra el décimo aniversario del “Noviembre Rosa” en memoria de su difunta esposa, generando conciencia y recaudando fondos para apoyar el cáncer

Cuando pierdes a alguien a causa del cáncer, la vida nunca vuelve a ser la misma. Para Pat Welsh, de 73 años, esa pérdida inspiró una misión de esperanza, conciencia y color que duró una década.

Durante los últimos nueve años, Pat se ha teñido el cabello de rosa brillante cada mes de noviembre para recaudar dinero y generar conciencia sobre el apoyo al cáncer, y este año marca un hito muy especial: el décimo aniversario de su campaña “Noviembre Rosa”.

“Es un giro en la campaña de Movember”, explica Pat. “Después de perder a mi esposa a causa del cáncer, quería hacer algo que marcara la diferencia: ayudar a financiar exámenes de detección, investigación y atención integral. Mi esperanza es que mi recaudación de fondos pueda ayudar a una familia a pasar un poco más de tiempo con su ser querido, o incluso ayudar a encontrar una cura para que otros no tengan que pasar por el mismo dolor que mi familia”.

Los esfuerzos de Pat se han convertido en un símbolo local de compasión y resiliencia, recordando a todos que debemos ver a la persona, no al paciente ni al cáncer.

Él agrega,

“Apoya a los combatientes. Admira a los supervivientes. Honra a los capturados”.

Todos los ingresos de la campaña 2025 de Pat se destinarán directamente a Pink Ladies, un grupo dedicado que brinda apoyo práctico a quienes enfrentan cáncer, quienes se recuperan y promueven la investigación hacia una cura.

“Desde unos centavos hasta libras, todo suma”, dice Pat. “Cada donación ayuda”.

Las donaciones se pueden realizar en: https://gofund.me/266fd83d2

Este noviembre, únete a Pat para celebrar los diez años del “Noviembre Rosa” y ayuda a convertir la concienciación en acción para todos los que han sido afectados por el cáncer o aman a alguien que ha perdido a causa de él. Hasta ahora, este noviembre, Pat ha recaudado casi 1000 € y sigue contando.