Colegios y comunidad de Orihuela se unen contra la violencia de género el 25 de noviembre

Orihuela, España – 21 de noviembre de 2025 – El Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Orihuelaliderada por Agustina Rodríguez, ha anunciado su programa para el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), bajo el lema: “Orihuela dice NO a la violencia de género”.

La iniciativa se centra en prevención, educación y participación comunitariacon actividades que abarcan escuelas, espacios culturales y calles públicas. En 2025, SEMAVIGel Servicio Municipal de Atención a la Violencia de Género, asistió 139 mujeresdestacando la prevalencia actual de la violencia de pareja y su impacto en las familias, particularmente en los niños.

Las iniciativas clave incluyen:

Programas escolares: Talleres para más de 1.000 alumnos de primaria promoviendo la igualdad, la autoestima y las relaciones saludables.

Educación de adultos: Talleres que abordan formas psicológicas e invisibles de abuso.

Talleres que abordan formas psicológicas e invisibles de abuso. Eventos culturales: Representaciones teatrales, exposiciones y materiales educativos para crear conciencia.

Conciencia pública: Puentes iluminados en solidaridad; Exhibiciones de "Zapatos Rojos" en todas las escuelas.

La campaña de sensibilización culmina el 25 de noviembre con el Marcha Contra la Violencia de Géneroa partir de las 19.30 horas desde el Ayuntamiento de Orihuela hasta la Glorieta, seguido de lectura del manifiesto. La ciudad también conmemora el primer aniversario de cloeuna víctima de 15 años, con un lugar conmemorativo simbólico como recordatorio permanente del compromiso de Orihuela con las víctimas y la tolerancia cero con la violencia de género.