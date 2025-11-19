nuevo vídeo cargado: Continúa la violencia en Nigeria contra cristianos y musulmanes
transcripción
transcripción
Continúa la violencia en Nigeria contra cristianos y musulmanes
Un ataque a una iglesia en el centro de Nigeria ocurrió mientras funcionarios y celebridades estadounidenses criticaban al país por la persecución de los cristianos. Pero no hay evidencia que sugiera que la violencia generalizada en el país afecte a los cristianos más que a cualquier otro grupo.
-
“En Nigeria, los cristianos están siendo atacados, expulsados de sus hogares y asesinados”.
Un ataque a una iglesia en el centro de Nigeria ocurrió mientras funcionarios y celebridades estadounidenses criticaban al país por la persecución de los cristianos. Pero no hay evidencia que sugiera que la violencia generalizada en el país afecte a los cristianos más que a cualquier otro grupo.
Por McKinnon de Kuyper
19 de noviembre de 2025