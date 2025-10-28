El aeropuerto de Alicante-Elche reabre después de que un avistamiento de drones obligara a un cierre de dos horas

Unos 1.000 pasajeros afectados por el desvío de vuelos a Valencia, Barcelona y Palma de Mallorca

Alicante, España — 28 de octubre de 2025.

Agentes de la Policía Nacional buscan al propietario de un dron que sobrevoló el aeropuerto Miguel Hernández de Alicante-Elche, lo que obligó a suspender sus operaciones la noche del lunes.

El aeropuerto ha reanudado ahora sus operaciones normales después de estar cerrado durante dos horas debido a la detección de un dron cerca de su espacio aéreo.

Operador aeroportuario Aena informó el avistamiento en 20:53lo que provocó una suspensión inmediata de todos los despegues y aterrizajes como medida de seguridad. Las operaciones fueron restablecidas gradualmente en 11:00 pmtras los controles de seguridad y la autorización del control de tráfico aéreo.

Durante el cierre, diez vuelos internacionales fueron desviados a aeropuertos cercanos. siete a valencia, uno a murcia, uno a barcelonay uno a palma de mallorca. Las autoridades estiman que alrededor de 1.000 pasajeros se vieron afectados por la interrupción, que desencadenó mayores alertas de seguridad y coordinación entre la aviación y los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Siguiendo el protocolo, la dirección del aeropuerto informó a la Guardia Civilque ha abierto una investigación. El policia nacional también desplegó a miembros de su Unidad de medios aéreos hacia Torrellano zona, cerca del aeropuerto, en un intento de localizar el dispositivo. Los oficiales utilizaron el aeroscopio sistema de detección, una tecnología capaz de identificar y rastrear drones no autorizados en espacio aéreo restringido.

A medianoche, las operaciones de vuelo estaban volviendo a la normalidad, con seis salidas retrasadas autorizadas para despegar entre 23:15 y 23:30 Aena dijo que si bien la mayoría de los servicios se habían reanudado, algunos vuelos nocturnos seguían sufriendo retrasos.

Un agente de la Policía Nacional rastreando el dron cerca del aeropuerto

Preocupaciones más amplias sobre la seguridad de los drones

Este último incidente pone de relieve los crecientes desafíos que enfrentan los aeropuertos españoles tras las recientes interrupciones relacionadas con drones. Eventos similares fueron reportados la semana pasada en Palma de Mallorca y a principios de este mes en el Canarias. Estos incidentes pueden causar importantes pérdidas operativas y financieras para las aerolíneas y los operadores de aeropuertos.

Según España Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)volar un dron sin autorización en espacio aéreo controlado se clasifica como un “falta muy grave”acarreando multas de hasta 225.000€y también puede conducir a proceso penal.

Vuelos desviados durante el cierre del aeropuerto de Alicante

TRA6145 (Transavia) – desde Ámsterdam-Schiphol (AMS)

– desde Ámsterdam-Schiphol (AMS) RYR4696 (Ryanair) – desde Lanzarote (ACE)

– desde Lanzarote (ACE) EXS881 (Jet2.com) – de Mánchester (MAN)

– de Mánchester (MAN) RYR6366 (Ryanair) – desde Cracovia (KRK)

– desde Cracovia (KRK) EZY3357 (easyJet Reino Unido) – de Liverpool (LPL)

– de Liverpool (LPL) RYR4027 (Ryanair) – de Mánchester (MAN)

– de Mánchester (MAN) RYR6647 (Ryanair) – desde Londres-Stansted (STN)

– desde Londres-Stansted (STN) RYR4080 (Ryanair) – de Newcastle (NCL)

– de Newcastle (NCL) RYR2663 (Ryanair) – desde Fráncfort-Hahn (HHN)

– desde Fráncfort-Hahn (HHN) VY8322 (Vueling) – desde París-Orly (ORY)**

También se retrasaron varios vuelos de salida, incluidos los servicios a Ámsterdam (TRA6146), Liverpool (EZY3358), Mánchester (RYR4028)y Londres-Stansted (RYR6646).