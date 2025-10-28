El Aeropuerto de Corvera se prepara para el invierno con 11 destinos, entre ellos nuevas rutas a Tenerife, Bristol y Nador

A medida que la temporada de verano llega a su fin, el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia (AIRM) de Corvera se prepara para su programa otoño-invierno, que se desarrollará desde 26 de octubre hasta marzo de 2026. Aunque ésta es tradicionalmente la temporada más tranquila del aeropuerto, el horario se ha reforzado respecto al año pasado, ofreciendo ahora 11 destinosincluido tres nuevas rutas.

Rutas nuevas y ampliadas

De los nueve destinos operados el pasado invierno se han añadido tres nuevas rutas:

Tenerife Norte (Islas Canarias) : Operado por Binter, este servicio, lanzado inicialmente en abril para la temporada alta, continuará durante todo el año con cuatro vuelos semanales . Complementa la conexión existente de Binter entre Murcia y Gran Canaria establecida en 2020.

: Operado por Binter, este servicio, lanzado inicialmente en abril para la temporada alta, continuará durante todo el año con . Complementa la conexión existente de Binter entre Murcia y Gran Canaria establecida en 2020. Brístol (Reino Unido) : Recién introducido por EasyJet, se suma a la sólida red existente en el Reino Unido.

: Recién introducido por EasyJet, se suma a la sólida red existente en el Reino Unido. Nador (Marruecos): Operada por Air Arabia, se trata de la primera ruta a la ciudad marroquí desde Corvera, sustituyendo a los anteriores servicios a Oujda y Marrakech.

Además, el aeropuerto ha aumentado las frecuencias en su ruta barcelonesa para servir mejor a los pasajeros nacionales. Sin embargo, los vuelos a Madrid operados por Volotea han sido discontinuados tras el fin de las subvenciones autonómicas. Volotea prevé introducir vuelos a Francia el próximo verano.

Reino Unido sigue siendo el mercado clave

El Reino Unido sigue siendo el principal mercado internacional del aeropuerto y representa más de la mitad de todas las conexiones junto con Irlanda. Este otoño e invierno, Corvera operará rutas a:

Dublín

Birmingham

Brístol

Manchester

Londres (Gatwick, Luton y Stansted)

Ryanair sigue siendo la aerolínea líder en Corvera, operando rutas a Dublín, Birmingham, Manchester y Londres Stansted. A pesar de los recortes en otras partes de España (1,8 millones de asientos ya reducidos debido a disputas con Aena y otros 1,2 millones potencialmente en camino), la aerolínea ha mantenido su horario completo en Murcia. EasyJet opera los servicios restantes del Reino Unido, incluida la nueva ruta de Bristol.

Tráfico de pasajeros: más turistas internacionales, menos viajeros nacionales

En Septiembreel aeropuerto registró:

112.507 pasajeros – a 2,5% de aumento en comparación con septiembre de 2024.

– a en comparación con septiembre de 2024. 820 operaciones de vuelo – arriba 3,8% año tras año.

El tráfico internacional sigue dominando, con 100.695 pasajeros (arriba 6,6%) en septiembre. Sin embargo, los viajes nacionales experimentaron una disminución del 16%totalizando 11.723 pasajeros.

De enero a septiembreAIRM manejó:

767.115 pasajeros – a 2,3% de aumento del año anterior.

– a del año anterior. 5.910 movimientos de vuelo – arriba 5,4%.

Los viajeros internacionales crecieron 4,5%destacando el creciente atractivo de la región en el extranjero.