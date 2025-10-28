El Ayuntamiento de Orihuela vuelve a emitir un comunicado muy similar al emitido Hace mesesesta vez sobre ayuda financiera para nuevos padres. El último comunicado de prensa del consejo, casi idéntico al anuncio de julio, describe el programa de subsidio de maternidad destinado a apoyar a las familias con niños nacidos en 2024, pero ofrece poco en términos de acceso o acción práctica.

Según el consejo, la subvención proporciona 1.000 € por niñocon nacimientos múltiples elegibles para cada recién nacido. Las solicitudes están abiertas desde Martes 21 de octubre al 4 de noviembrecon un fondo total de 70.000 €que—sin considerar los nacimientos múltiples—sólo apoyaría hasta 70 familias. Las ayudas se cargarán al presupuesto de 2025 en el epígrafe “Atención caritativa y social”.

Los requisitos de elegibilidad incluyen: ser mayor de 18 años, empadronarse en Orihuela al menos tres años, tener un hijo nacido en 2024, ser titular de una cuenta bancaria y estar al corriente de impuestos y deudas municipales. El Ayuntamiento afirma que verificará la residencia y el empadronamiento de forma automática.

VER TAMBIÉN: EFECTIVO PARA MAMÁS NUEVAS EN ORIHUELA – 25 DE JULIO

La concejala Mari Carmen Portugal ha destacado que la subvención “refuerza el compromiso del municipio con las familias, ofreciendo apoyo en los primeros momentos tras el nacimiento de un niño” y posiciona a Orihuela como una ciudad familiar.

Sin embargo, los críticos señalan que los repetidos comunicados de prensa hacer poco para abordar las necesidades apremiantes de los padres. Si bien el anuncio se ha reciclado, muchas familias aún no tienen claro cómo acceder a los fondos o si el proceso realmente se implementará de manera eficiente. La percepción es que el consejo vuelve a priorizar palabras sobre acciónbrindando tranquilidad por escrito en lugar de apoyo práctico en el momento en que los nuevos padres más lo necesitan.

Para los padres de Orihuela, el mensaje es claro: la subvención existe en el papel, pero hasta que el ayuntamiento la proporcione acceso real y procesablelos repetidos comunicados de prensa sirven más como un ejercicio de relaciones públicas que como una ayuda significativa.

En breve: El Ayuntamiento de Orihuela sigue reciclando anuncios, pero para las familias la prioridad urgente sigue siendo conseguir el dinero, no leer sobre ello.