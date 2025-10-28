El Mercadillo El Fogón reabre sus puertas en Guardamar atrayendo a miles de visitantes mientras continúa desafiando la orden de cierre

Guardamar del Segura, 22 de octubre de 2025 – El icónico Mercadillo El Fogón de la N-332 reabrió sus puertas este domingo con una afluencia récord, a pesar de una orden municipal de cierre y de los repetidos intentos de la policía local de precintar el recinto. Se trata del tercer domingo consecutivo que el mercado desafía los esfuerzos del Ayuntamiento, cuya familia propietaria del complejo de 30.000 metros cuadrados insiste en que las operaciones continuarán hasta que un tribunal se pronuncie sobre su solicitud de medidas cautelares en su impugnación judicial contra el cierre.

Visitantes de todo el Región de Vega Baja, provincia y vecina Murcia acudieron en masa al mercado, provocando largas colas y aparcamientos abarrotados. con más 150 puestosEl Fogón ofrece una mezcla ecléctica de productos, que van desde cañas de pescar, herramientas de bricolaje y artículos para el hogar hasta cámaras fotográficas antiguas, juguetes, bicicletas y ropa de segunda mano. Algunos puestos incluso venden productos frescos y comidas cocinadas, complementados con servicios de cafetería y restaurante. El mercado prospera en un economía circular basada en efectivodando una segunda vida a artículos desechados o de segunda mano a precios asequibles.

El equipo jurídico del mercado afirma que la orden de cierre es suspendido efectivamentecitando cuestiones de procedimiento, incluido un supuesto plazo de ejecución incumplido y el hecho de que fue firmado por un concejal que, según ellos, carece de autoridad para ordenar un cierre. El sitio en sí está destinado a un desarrollo urbano a gran escala, con planes para más de 2.000 viviendas en más de 500.000 metros cuadrados de terreno. Los propietarios del mercado alegan que la presión de los promotores ha influido en los renovados esfuerzos de cierre del Ayuntamiento, aunque insisten en que no se oponen al desarrollo.

Alcalde José Luis Sáez (PSOE) confirmó que la orden de cierre sigue vigente, pero dijo que evitaría una escalada de tensiones. La policía local ha seguido sellar los puntos de acceso al mercadoúnicamente para que el personal del mercado retire los precintos antes de la apertura y los reemplace después del cierre. Sáez enfatizó que lo hará no desplegar oficiales temprano los domingos por la mañana o solicitar asistencia judicial a la Guardia Civil, prefiriendo esperar la decisión judicial.

El Fogón se diferencia de otros mercados de la región y ofrece a los visitantes una combinación única de Ofertas, coleccionables y espíritu comunitario.. Su resistencia a lo largo de 30 años, combinada con su popularidad entre los lugareños y los turistas, subraya el desafío que enfrenta el Ayuntamiento para hacer cumplir el cierre. Hasta que los tribunales decidan, el mercado parece que seguirá atrayendo multitudes todos los domingos, equilibrando la incertidumbre legal con su duradero papel cultural y económico en Guardamar.

La asistencia sigue creciendo, lo que convierte a El Fogón en uno de los destinos de fin de semana más populares de la región, incluso en medio de la controversia.