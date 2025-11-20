El monte Semeru de Indonesia entra en erupción – The New York Times

nuevo vídeo cargado: El monte Semeru de Indonesia entra en erupción
El monte Semeru, en la isla indonesia de Java, arrojó enormes nubes de ceniza que obligaron a cientos de personas a evacuar sus hogares el miércoles.
Por Jiawei Wang
20 de noviembre de 2025
India investiga explosión de coche en Nueva Delhi como terrorismo
1:05
Rescatistas buscan inmigrantes desaparecidos frente a la costa de Malasia
0:56
Un tifón azota Filipinas, días después de que una tormenta matara a 200 personas
0:43
Avión de carga se sale de la pista en Hong Kong
0:42
Potente terremoto sacude el sur de Filipinas
0:26
Fuertes lluvias en Nepal provocan inundaciones y deslizamientos de tierra mortales
0:33
Video >
Último vídeo
Investigaciones visuales
Diario de una canción
Revista
Revista T
Documentos de opinión
Opinión
Crisis de Medio Oriente
Anuncio
SALTAR PUBLICIDAD