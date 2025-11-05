El nuevo proyecto “Maleta de viaje” crea un espacio de lectura y juego para niños hospitalizados

ORIHUELA 4 de noviembre – El “Maleta Viajera” (Maleta de viaje) La iniciativa fue presentada hoy en Hospital Universitario Vega Bajaofreciendo a los pacientes jóvenes un nuevo espacio para leer y jugar durante su estancia hospitalaria.

A la presentación asistieron los Consejera de Familia, Mª Carmen Portugaldirector del hospital Dr. Mario Medina Ruizy personal sanitario de la Pediatría y Salud mental infantil unidades: los principales beneficiarios del proyecto.

Desarrollado en asociación con el Biblioteca Pública Fernando de Loazesel proyecto proporciona a los niños y al personal médico una colección rotativa de libros y juegos adaptados a diferentes edades y necesidades. La selección incluye clásicos infantiles como Pinocho, El patito feo, Encerrada doraday Jack el asesino de gigantesjunto con juegos de mesa populares como Tangrama, Rummy clásico, lincey doblar.

“El objetivo es acompañar a los niños y a sus familias en estos momentos difíciles”, afirmó el concejal Portugal. “Queremos que su estadía en el hospital se sienta un poco más acogedora, un poco más como en casa, reconectándolos con rutinas familiares como leer y jugar”.

gerente del hospital Dr. Medina Ruíz elogió el proyecto por promover el juego y la lectura tradicionales en un mundo cada vez más digital.

“Es algo que nuestros pacientes jóvenes realmente apreciarán”, señaló. “Y espero que esta no sea una iniciativa única, sino que continúe en el tiempo”.

La biblioteca y el Departamento de Familia se encargarán de la entrega y rotacion de materiales entre el hospital y la biblioteca, asegurando un suministro fresco y variado para los niños en las salas.

Portugal concluyó que “Maleta Viajera” representa “un compromiso compartido entre el Ayuntamiento, el hospital y la biblioteca para apoyar a las familias, especialmente en los momentos en que más lo necesitan”.