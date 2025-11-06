nuevo vídeo cargado: Grupo paramilitar en Sudán acepta propuesta de alto el fuego
Grupo paramilitar en Sudán acepta propuesta de alto el fuego
El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido aceptó una propuesta de alto el fuego después de una creciente condena de las atrocidades en Darfur. El ejército de Sudán reiteró su compromiso de derrotar a las RSF por la fuerza, sin mostrar signos de estar de acuerdo con la propuesta.
“Desde que RSF realizó una gran incursión en la ciudad el 23 de octubre, hemos recibido horrendas cantidades de ejecuciones sumarias, asesinatos en masa, violaciones, ataques contra trabajadores que regresaban, saqueos, secuestros y desplazamientos forzados”.
Por McKinnon de Kuyper
6 de noviembre de 2025