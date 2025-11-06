Grupo paramilitar en Sudán acepta propuesta de alto el fuego

El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido aceptó una propuesta de alto el fuego después de una creciente condena de las atrocidades en Darfur. El ejército de Sudán reiteró su compromiso de derrotar a las RSF por la fuerza, sin mostrar signos de estar de acuerdo con la propuesta.

Por McKinnon de Kuyper

